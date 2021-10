Alva sobre ley interpretativa de cuestión de confianza: “El presidente debería aprobarla”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, manifestó que espera que el presidente de la República, Pedro Castillo, promulgue la ley que interpreta la cuestión de confianza, ya que, indica, eso favorecerá la democracia y el equilibrio de poderes en el país. El Ejecutivo tiene hasta el jueves 7 de octubre para promulgar la norma u observarla. En este último caso, volvería al Parlamento, que podría oficializarla por insistencia.

“Nosotros aprobamos la ley interpretativa de la cuestión de confianza, donde se señala en qué casos puede presentarse, porque sabemos que eso quedó amplio y no estaba en la ley ni en la Constitución. Entonces, el presidente debería aprobarla, no observarla, (...) por el mismo equilibro de poderes y por la democracia ”, declaró Alva en diálogo con la prensa, tras ceremonia por el Día del Periodista celebrada en Miraflores.

“ No es una reforma constitucional, es una ley interpretativa que está dentro de nuestras funciones como Congreso. Ojalá que así sea, que la promulguen para que se aclaren estos temas y no estemos con presentaciones de cuestión de confianza porque se levantaron y se les ocurrió”, añadió.

De acuerdo a la ley interpretativa, la cuestión de confianza que puede plantear un ministro de Estado o el presidente del Consejo de Ministros debe estar “referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de Gobierno”.

No obstante, no se podrá plantear la confianza sobre iniciativas relacionadas “a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos”.

Alva: “Es importantísimo que esta ley se apruebe”

La titular del Legislativo también dijo que se debe promulgar esta ley debido a lo ocurrido en 2019 con el expresidente Martín Vizcarra, quien, a través de su entonces primer ministro Salvador del Solar, presentó cuestión de confianza sobre el proceso de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Al final, Vizcarra consideró que le habían denegado fácticamente la confianza y, como era la segunda negación, disolvió el Parlamento.

“Por el tema que pasó con el expresidente Vizcarra… ya sabemos la historia. Yo creo que por eso es importantísimo que esta ley de interpretación se apruebe, porque necesitamos respeto al Congreso, a la institucionalidad del Parlamento”, manifestó Alva.

“Nosotros, como parlamentarios, no podemos dejar de hacer nuestra función y hay temas que son solo nuestros: nombrar al Tribunal Constitucional, nuestras leyes, reformas constitucionales. Hay muchos temas que son solo nuestros y por el bien de la democracia eso debe respetarse”, concluyó.