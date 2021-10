Jorge Muñoz y Pedro Castillo se reunieron en Palacio de Gobierno

Con información de Mary Luz Aranda

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Pedro Castillo, tras el final de la sesión del Pleno del Congreso en la que se desarrolló la interpretación al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví. Sin embargo, el burgomaestre señaló que el encuentro no tuvo como motivo algún tema relacionado con el contexto político.

“ Hemos tocado dos temas en concreto. El primer tema estuvo relacionado con la salud . Hemos traído un manifiesto que ya le habíamos hecho llegar por mesa de partes al presidente de la República. (…) El otro tema sobre el que hemos conversado fue de seguridad ciudadana, porque necesitamos reforzar los puntos de un trabajo más cercano con la Policía Nacional”, declaró para La República.

Por otro lado, sobre el clima de la reunión, Jorge Muñoz señaló que se dio un encuentro “receptivo”. Se me ha escuchado, se me ha tomado nota; hemos quedado en seguir conversando, y espero que esto tenga sostenibilidad también. (Castillo se comprometió a) poder aceptar estos dos puntos y trabajarlos en conjunto”.

Al preguntársele sobre la situación del ministro Iber Maraví, Muñoz ratificó su postura respecto del gabinete: “Pienso que, si algún ministro genera alguna duda o le pone una nube gris sobre el gabinete, no es un ministro que deba estar presente” , refirió.

El alcalde también brindó su opinión sobre los dos primeros meses del gobierno de Pedro Castillo. “Bueno, tiene 60 días y todavía tiene algunas cosas por ajustar, sin duda. Se ve en el pedido de los ciudadanos . El problema de la economía, por ejemplo, el asunto de la seguridad ciudadana, que preocupa muchísimo. Y, sobre todo, lo que tenemos que tener son mensajes que no generen inestabilidad ni preocupación, ni cosas que pongan en riesgo la estabilidad jurídica”.

Finalmente, Jorge Muñoz se mostró en contra de una posible cuestión de confianza de parte de Guido Bellido, que se solicite con relación a la continuidad de Iber Maraví en su cargo como ministro de Trabajo.