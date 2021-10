Dina Boluarte: Cuestión de confianza aún no está en agenda del gabinete

La vicepresidenta de la República Dina Boluarte señaló, desde Arequipa, que la cuestión de confianza en defensa del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, aún no está en agenda dentro del gabinete.

Tras ser consultada sobre si Iber Maraví debe renunciar al cargo para evitar mayores desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo, Boluarte señaló que evitará pronunciarse al respecto, pero que se debería esperar a que el Congreso presente o no la moción de censura contra el ministro de Trabajo. La vicepresidenta dio estas declaraciones en la actividad que se desarrolló en la sede de la Municipalidad Distrital de Yura, en el cono norte de Arequipa.

De este modo, Boluarte reitera que una “cuestión de confianza aún no está en agenda”, como adelantó el último jueves en la ciudad de Puno, donde indicó que “en sesión de Consejo de Ministros no se tocó el tema de la (cuestión de) confianza (…) Habría que preguntarle al señor (Guido) Bellido por qué tocó el tema, aun cuando no se había abordado en el momento en que hemos estado todos los ministros”, aseveró.

Boluarte llegó este viernes 1 de octubre a Arequipa para la entrega simbólica de alimentos del programa Qaliwarma a las municipalidades distritales de Yura, Cayma y Socabaya.

Además visitará algunas ollas comunes de los distritos rurales, donde también hará entrega de un lote de alimentos para estos grupos.