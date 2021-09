Pedro Castillo: “Los problemas políticos y mediáticos no alimentan y no ayudan a salir adelante”

El presidente Pedro Castillo se pronunció este jueves 30 de septiembre para afirmar que “ los problemas políticos y mediáticos no alimentan y no ayudan a salir adelante ”. Las declaraciones las vertió en un panorama de tensión que afronta el Ejecutivo por el proceso de interpelación que analiza el Congreso de la República contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, acusado de tener presuntos vínculos con actos terroristas de Sendero Luminoso.

En una actividad realizada en Huaycán, el mandatario Pedro Castillo, mostró su posición con lo que viene sucediendo en el Parlamento y dijo: “Luchemos juntos por estos grandes flagelos. Los problemas políticos, los problemas mediáticos no alimentan y no ayudan a salir adelante. No nos distraigamos en cosas que no nos alimentan” .

En esa misma, línea el titular del Poder Ejecutivo, se refirió a la renegociación que se inició con la empresa que explota el gas de Camisea. Según mencionó: “Tenemos que luchar para que el gas llegue a todos los hogares del país. Tenemos que recuperar los recursos del país, pero no con temas altisonantes”.

“Los maestros entendemos que, así como en la escuela entendemos en favor de los niños, tenemos que agotar los diálogos. Y en ese marco, desde acá, desde este espacio, llamamos al Perú para que entienda que desde este Gobierno vamos a hacer todo lo posible para que el gas llegue a todos los hogares del país y vamos a ver que nuestros ministros estén 100% ocupados en la tarea que se les ha encomendado”, argumentó.

Tensión en el Congreso por interpelación de Maraví

El Parlamento viene evaluando interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví Olarte, por sus presuntas vinculaciones con Sendero Luminoso. Horas antes, el primer ministro Guido Bellido no descartó que interpondría una cuestión de confianza por permanencia de Maraví Sin embargo, los voceros de las bancadas se reunieron con el presidente Pedro Castillo, quien desautorizó al jefe ministerial al afirmar que lo dicho no se encontraba en la agenda.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo que “el Gobierno no presentará una cuestión de confianza y de hacerlo la palabra del presidente Pedro Castillo no tendría ninguna validez”.

Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Eduardo Salhuana (APP) y Jorge Montoya (Renovación Popular), solicitaron a Iber Maraví dejar el cargo de ministro de Trabajo “por el bien del país”. No obstante, Waldemar Cerrón (Perú Libre) e Isabel Cortez (Juntos por el Perú) estuvieron en contra de este pedido.

