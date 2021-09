Pedro Castillo: “La cuestión de confianza y la censura forman parte del equilibrio de poderes”

Pedro Castillo, presidente de la República, se pronunció tras la reunión que mantuvo con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y otros legisladores por el anuncio del titular de la PCM, Guido Bellido, de presentar una cuestión de confianza para mantener al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, en el Consejo de Ministros. Durante esta jornada, el titular del MTPE respondió el pliego interpelatorio, a fin de esclarecer sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso, Movadef y el Conare-Sutep.

“Saludo la visita de la presidenta y voceros del Congreso, que recibimos anoche en Palacio de Gobierno. Coincidimos en que la cuestión de confianza y la censura forman parte del equilibrio de poderes, y son herramientas políticas para mantener la estabilidad democrática ”, manifestó Castillo en un tuit.

Tuit de Pedro Castillo. Foto: captura de Twitter

Tras el encuentro con el jefe de Estado, la titular de la Mesa Directiva sostuvo que una cuestión de confianza para mantener a Maraví Olarte en su cargo “no está en la agenda” de Castillo Terrones.

“Hemos tenido una conversación muy cordial con el presidente, quien nos ha manifestado que no es el sentir de él y, en general, de su gabinete. Si estamos aquí ha sido porque tenemos que defender nuestro fuero parlamentario. (Castillo) ha dicho que eso (la eventual presentación de una cuestión de confianza) no está en la agenda” , señaló Alva Prieto.

Asimismo, María del Carmen Alva manifestó su preocupación “por las declaraciones tan desafortunadas con tono amenazante del primer ministro” Guido Bellido.

Alva: “No aceptaremos amenazas contra la democracia”

Este jueves, antes de dar por iniciada la sesión del Pleno, María del Carmen Alva se refirió a la reunión con el presidente Pedro Castillo y aseveró que “el Gobierno no presentará cuestión de confianza, y de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez”.