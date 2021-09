Guido Bellido desautorizado por Pedro Castillo sobre cuestión de confianza a favor de Iber Maraví

Horas antes de la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví Olarte, por sus presuntas vinculaciones con Sendero Luminoso, el primer ministro Guido Bellido no descartó que interpondría una cuestión de confianza a favor de Maraví.

El anuncio del premier hizo que una comisión del Congreso presidida por la legisladora María del Carmen Alva, a última hora de la noche, sostuviera una reunión de emergencia con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno. Al concluir el encuentro, Alva dijo que el mandatario desautorizó a Guido Bellido y que no habría cuestión de confianza.

“Hemos venido a conversar con el presidente todos los voceros, muy preocupados por las declaraciones en tono amenazante del premier (Guido Bellido)”, señaló Alva: “Pero Castillo nos ha dicho (que la cuestión de confianza a favor de Iber Maraví) no está en agenda y que conversará con el premier y con el gabinete (porque) no es el sentir del Gobierno”.

Además, al final de la noche, mediante un comunicado, la Junta de Portavoces rechazó la amenaza de Bellido.

Comitiva. Montoya, Chirinos y Muñante estuvieron en Palacio. Foto: difusión

Guido Bellido había dicho que el Consejo de Ministros acordó que de ser necesario se pediría la cuestión de confianza para mantener en el cargo a Iber Maraví.

Como parte de su defensa ante el Congreso que lo interpelará por su presunta vinculación con el grupo terrorista Sendero Luminoso, el ministro Iber Maraví admitió que fue procesado por autoridades que lo acusaron basándose en declaraciones de personas supuestamente torturadas por la policía, por lo que luego su caso fue archivado.

El primer ministro Guido Bellido respaldó a Iber Maraví y anunció que no descartaba presentar una acción de confianza a favor del ministro de Trabajo.

Entrevistado por el periodista del programa ‘Exitosa Noticias’, Nicolás Lúcar, Maraví manifestó que la persona de Alfredo Silvera Flores lo acusó a él y a otras personas de pertenecer a Sendero Luminoso, debido a que fue víctima de violencia física por parte de la policía.

La parte que no relató Maraví fue que Alfredo Silvera, junto con otros terroristas, fugó del penal de Huamanga como consecuencia del ataque de la organización senderista el 2 de marzo de 1982. Luego, Silvera se incorporó al Ejército Guerrillero Popular (EGP) de Sendero Luminoso y murió en un enfrentamiento con las autoridades el 26 de marzo del mismo año, en la Hacienda Aysarca. Los muertos no pueden ser testigos.

Otro de los coinculpados de Iber Maraví, un notorio cabecilla terrorista, Hildebrando Pérez Huarancca, también se benefició con el archivamiento. Más de 15 años después, Maraví se casaría con la hija de Pérez, María Pérez Vallejo.

Un tercer terrorista implicado junto con Maraví en las primeras acciones senderistas en Huamanga, entre 1980 y 1981, Orestes Urriola Gonzales, también se benefició con el archivamiento junto con Iber Maraví. Sin embargo, Orestes Urriola reapareció una década después, en 1992, como uno de los terroristas que participaron en el brutal ataque con coche bomba en la calle Tarata, en Miraflores, el 16 de julio de 1992.

Según la declaración de Iber Maraví, cuando se encontraba en Ica, en 1978, debido a la huelga magisterial, regresó al colegio Mariscal Cáceres, de Huamanga, Ayacucho, donde terminó la secundaria en 1980. Y a mediados de 1981, ingresó a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.

Coincidentemente, los testigos, como Juan Alarcón Gonzales, señalaron que Iber Maraví fue parte de Sendero Luminoso entre 1980 y 1981. Pero resulta que los senderistas que imputaron a Maraví que perteneció a la organización, como Juan Alarcón, murieron en combate o desaparecieron.

Iber Maraví es cuestionado por sus presuntos vínculos con el terrorismo. Foto: PCM

Maraví también manifestó que nunca estuvo prófugo de la justicia y que por eso pudo estudiar Derecho y Educación en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Pero lo cierto es que los documentos claramente lo señalan como no habido, es decir, que no se encontraba en su dirección oficial, que la justicia no lo ubicó en 1980 y 1981.

“La prensa lamentablemente ha sacado solo unos documentos para desprestigiar a Iber Maraví porque sabe que el resto de documentos le favorecen a Iber Maraví. Allí ha habido una mala intención”, anotó el ministro de Trabajo.

“Mi opinión (sobre Sendero Luminoso) es la misma que ha expresado el presidente de la República y lo que yo públicamente he ratificado en momentos oportunos: mi total deslinde y rechazo al terrorismo”, dijo Maraví a ‘Exitosa Noticias’.

El ministro de Trabajo fue extenso respecto al caso de Hildebrando Pérez Huarancca, el fundador senderista desaparecido, padre de su esposa.

“Hildebrando Pérez Huarancca es una persona con la que nunca me ha unido vínculo alguno y que desapareció a raíz de la fuga del penal (de Huamanga) en 1982, cuando su hija tenía 8 años de edad. Yo en 1998 me caso con ella, y después de 16 años de la presunta muerte de su padre ¿qué responsabilidad puede tener su hija, mi suegra, yo, mi actual familia, de lo que haya hecho o no una persona y de quien, ahora judicialmente, se ha declarado su presunta muerte?”, arguyó Iber Maraví.

“Yo no he conocido a Hildebrando Pérez Huarancca. No he tenido ningún vínculo con él”, manifestó. Pero coincidentemente el caso de Pérez y Maraví fue archivado al mismo tiempo.

“Yo he estado viviendo en Ica desde los años 80 hasta el 97. En 1997 yo vuelvo (a Ayacucho) porque regreso a la institución educativa Luis Carranza y allí me he quedado buen tiempo. Es una falsedad (de que haya huido de la justicia al salir de Ayacucho). Yo estuve en 1978 estudiando en la institución educativa San Luis Gonzaga de Ica hasta agosto y, a raíz de una huelga ese año, dijeron que se iba a perder ese año, es (así) que vuelvo a mi colegio Mariscal Cáceres y he estado volviendo permanentemente porque allí viven mis padres y mis hermanos. Yo tengo mi padre que luego ha hecho su propia familia en Ica y mi madre que vive en Ayacucho, entonces permanentemente he estado viajando a Ica y durante los 80 y 90 he vuelto a visitar a mi familia. Cuando era estudiante de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica volvía solamente para estar un sábado o domingo o feriado”, declaró Maraví.

El ministro de Trabajo, no obstante que existen documentos que lo acreditan, anotó que nunca fue requerido por la justicia. Empero, este diario publicó documentos en los que Maraví aparece señalado como “no habido” por las autoridades de Ayacucho, lo que significa que no se presentó ante la justicia. La respuesta de Iber Maraví fue que ‘’nunca he sido citado’'. Evidentemente, porque no residió largo tiempo en la dirección de Huamanga que constaba en sus documentos de la época. Como él mismo lo ha dicho, se fue a estudiar Derecho y Educación a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.

Según el propio testimonio de Maraví, en agosto de 1981, cuando la justicia lo buscaba, se trasladó a Ica. Lo que pasa es que sus padres al separarse formaron otras familias. El papá en Ica, la madre en Huamanga.

“Las leyes dicen que quien tiene que demostrar que yo he salido huyendo (de Ayacucho) es el que afirma eso. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? Para aquellos que dicen que yo salgo huyendo, ¿dónde están sus pruebas?”, desafió Iber Maraví.

“Estos documentos dicen que no registro antecedentes penales. Otro dice que no registro antecedentes policiales. Yo he sido procesado, pero el serlo no es que te hace meritorio a tener un antecedente, siempre y cuando haya salido bien librado del proceso, como en mi caso”, apuntó Maraví.

Cuando se publicaron los atestados policiales en los que aparecía Iber Maraví Olarte como integrante de las primeras células terroristas que actuaron en Huamanga entre 1980 y 1981, el ministro de Trabajo respondió que nunca había sido procesado por la justicia. Pero ayer miércoles en el programa de Nicolás Lúcar, ‘Exitosa Noticias’, finalmente aceptó que enfrentó a la justicia.

De acuerdo con documentos obtenidos por La República, Maraví fue señalado por senderistas de su grupo, los que luego rectificaron las acusaciones. Sin embargo, estos terroristas se reincorporaron a la lucha armada. Dos de las terroristas señaladas por las autoridades como parte del grupo de Maraví, Edith Lagos Sáez y Carlota Tello Cutti, fugaron de la cárcel y murieron en acciones armadas terroristas.

Esto significa que Iber Maraví Olarte no está contando la historia completa. Por ejemplo, no mencionó para nada a su tío Víctor Olarte Espinoza, un estudiante de la Universidad San Cristóbal de Huamanga que reclutó a su sobrino Iber Maraví para las filas de Sendero Luminoso, como mencionaron los testigos. Fue detenido y procesado en 1983.

Los testigos señalaron que en el 2003 Maraví reapareció como dirigente del Conare-Sutep, una organización con estrechas relaciones con Sendero Luminoso. El ministro lo negó. Los hechos dicen otra cosa.

Ayer La República publicó tres testimonios de dirigentes magisteriales que acreditaron que Iber Maraví fue parte de la fundación de la organización prosenderista Conare-Sutep. Los testigos estuvieron presentes en el evento que ocurrió en Huancayo en el 2003. No obstante los testimonios y las evidencias documentales, el ministro de Trabajo volvió a afirmar que nunca fue parte de dicha reunión. Ahora deberá acreditar y fundamentar sus versiones durante la interpelación del Congreso.

Los testigos contra el ministro

Los senderistas Juan Alarcón Gonzales, Alfredo Silvera Flores y Víctor Reyes Conislla señalaron a Iber Maraví como presunto miembro de Sendero Luminoso entre 1980 y 1981, los años en los que el ministro de Trabajo reconoció que estuvo en Huamanga.

Iber Maraví afirma que las declaraciones fueron producto de torturas, pero los testigos curiosamente coinciden en señalar su dirección y precisiones sobre la actuación que le correspondió.

Iber Maraví arguyó que jamás tuvo simpatías por Sendero Luminoso, pero no explicó por qué los testigos aseguran que su tío, Víctor Olarte Espinoza, fue quien lo reclutó para la organización terrorista. Varios de los senderistas detenidos entre 1980 y 1981 señalaron a Olarte como jefe de las “escuelas populares” de formación de los terroristas del PCP-SL.

Evidencia documental

Iber Maraví Olarte aparece beneficiado con el archivamiento de su caso con personajes notoriamente senderistas, como quien luego sería su suegro, Hildebrando Pérez Huarancca, un conocido cabecilla de Sendero Luminoso.