Patricia Chirinos sobre el ministro de Trabajo: "El ángel Maraví ahora se hace el buenito"

La parlamentaria de la bancada de Avanza País, Patricia Chirinos, se expresó sarcásticamente sobre lo alegado por el titular del Ministerio de Trabajo, Iber Maraví, ante las preguntas que se le hicieron durante la interpelación impuesta por el Congreso de la República, debido a las acusaciones de presuntos vínculos con el terrorismo por las que se cuestiona su permanencia en el cargo.

“ ¿O sea que ahora es el “angelito” Maraví que cuando (fue) joven se hacía el machito orquestando actividades terroristas, según los atestados de la Policía Nacional, ahora, como buen histriónico teatrero, se hace el buenito hablando bajito? Pobrecito ministro, la víctima de los policías”, declaró Chirinos durante su intervención en el debate del Congreso respecto al titular del MTPE.

La legisladora se expresó también sobre la presencia del primer ministro, Guido Bellido, quien acompañó a Maraví a la sede parlamentaria. “Y encima viene con su chaperón, el señor Bellido, el premier, como quien dice ‘luchemos por la justicia’, pero quien anoche amenazó a este Congreso con pedir la cuestión de confianza cuando, en verdad, lo que quiere es cerrar el Congreso. Hipócritas. Aquí y en la calle, nadie les tiene miedo ”, agregó.

“El ángel, el ángel Maraví. ¿Es decir que el ángel miró todo desde el cielo? No, el ángel no le puso dinamita junto a Edith Lagos a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, no. El ángel tampoco incendió el local de Acción Popular en Huamanga, no. El ángel, de ninguna manera, atacó al hotel de turistas y, menos, el Ángel atacó al Banco de la Nación. El ángel no fue el fundador del Conare-Sutep, no, tampoco”, continuó Chirinos.

Asimismo, la congresista criticó al ministro de Trabajo por utilizar recursos del Estado como las redes sociales del MTPE para “defender su imagen”.

“ ¿Cree usted, sinceramente, que los peruanos nos chupamos el dedo? La Policía Nacional lo señala como terrorista. Por eso les digo, directamente, señor, no nos floreen a los peruanos, no nos engañen más. No somos idiotas . Deje usted, señor Maraví, de usar los recursos del Ministerio de Trabajo para defender su avergonzante [sic] pasado”, manifestó.

Finalmente, Patricia Chirinos advirtió que el país “vigila” a los congresistas y calificó como insatisfactorias las respuestas dadas por Iber Maraví. “Nadie le cree. Si él no renuncia, le está poniendo un coche bomba al país. Señor, váyase a su casa”, concluyó.