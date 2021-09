Cevallos pide al Congreso que el debate sobre interpelación de Maraví “sea justo”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, invocó a las fuerzas políticas del Congreso para que la interpelación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, se desarrolle de manera justa. No obstante, durante el debate, legisladores como Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Eduardo Salhuana (APP) y Jorge Montoya (Renovación Popular) adelantaron su posición, exigiendo a Maraví que deje el cargo por sus presuntos vínculos con grupos terroristas.

Durante una actividad que se desarrolló en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, Hernando Cevallos dio su opinión tras ser consultado sobre la tensión que se vive en el Congreso por el equilibrio de poderes: “ Que se fortalezca la democracia, que sea serio, que sea justo, ¿no? ”, respondió a Cevallos a La República.

Asimismo, rechazó que existan ánimos, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, de querer sacar del cargo al titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. “No, no. Queremos avanzar de la mejor manera ”, dijo a los medios de comunicación.

Cevallos: No hay desacuerdos entre Castillo y Bellido

El titular del sector Salud también se pronunció sobre los posibles desacuerdos entre el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Guido Bellido, quien el último miércoles no dudó en afirmar que solicitará voto de confianza en defensa de Iber Maraví ante una censura. Cevallos señaló que no existe ningún inconveniente entre ambas autoridades.