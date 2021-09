José Beteta: “Yo no creo que Castillo esté absolutamente peleado con Cerrón y Bellido”

En esta entrevista, el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, analiza el comportamiento y los roles del presidente Pedro Castillo, el premier Guido Bellido y el secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en medio de las descoordinaciones de comunicación que hay en el Gobierno y el oficialismo.

¿Por qué cree que la frase “vencer sin combatir” se adecúa al comportamiento de Castillo?

Es simplemente una tarea de analizar su discurso y su narrativa. En todas sus declaraciones nunca vas a encontrar una pelea con las empresas, tampoco con el Congreso y tampoco con sus propios allegados. Nunca se pelea con nadie. Sin embargo, en los últimos dos meses su popularidad baja, pero se ha mantenido y hasta ha subido un poco. Hay una relación entre ponerse en el medio entre todos los que están debatiendo y peleándose en el contexto político.

¿Pero eso no da la impresión de que el presidente no tiene una postura sobre temas importantes?

Yo estoy de acuerdo contigo en términos de gestión pública. Evidentemente, la sensación que está dando es muy mala. Pero si te pones a pensar en términos comunicacionales, la población está cansada de peleas desde hace tiempo (...) En una situación de precariedad a ti no te interesa la pelea política y, más bien, valoras mucho cuando un personaje como Castillo que se identifica contigo plantea una postura más moderada. En términos comunicacionales, él está ganando la batalla.

¿Pero no ante la opinión pública?

Recuerda que en el Perú, 2 de 10 peruanos consumen política. Los otros están mirando deporte o farándula. Lo técnico, eso la gente de a pie no lo ve. Lo que la gente de a pie ve es que Guido Bellido se arrebata y dice vamos a nacionalizar, y la empresa se queja, y Castillo dice “vamos, tranquilos, si es que renegociamos va a ser respetando la ley”.

¿Y qué implica eso?

Eso implica que mientras que en el Congreso, la prensa y los líderes de opinión quieren un sí o un no, en la comunidad, el campesino, no funciona así. Ahí funciona bajo la regla de “yo voy negociando mientras tú te vas convenciendo”.

Se lo pregunto porque el presidente da la impresión de que es la persona que “te dice lo que tú quieres escuchar”.

Lo que pasa es que eso parte por una asesoría básica. Él se va a las regiones y se despacha y se siente mucho más tranquilo y calmado, y mucho más izquierdista y socialista. Pero igual en Tacabamba su discurso fue “no vamos a expropiar, no somos comunistas”. Ahí hay un juego de roles. Él se reparte roles. Guido Bellido y Vladimir Cerrón tienen un rol.

¿Cuál es el rol que le ha tocado al presidente?

A él le ha tocado ser presidente, como parte de este grupo, de estos compañeros de ruta. Yo voy a poner una analogía más radical. Acuérdate cuando Fidel Castro ocupó la presidencia, él no quería ser presidente. Fidel Castro decía que su hermano era más preparado. Sin embargo, le dijeron que no, porque tú eres el caudillo. Entonces, se repartieron los roles porque entienden que es lo que les ha tocado. Entonces, lo que te decía era: yo no creo que Castillo esté absolutamente peleado con Cerrón y Bellido, y tampoco creo que Castillo sea el amigo de la infancia de algún compañero o camarada leal y fiel a Cerrón y Bellido. Eso funciona como en las comunidades o sindicatos: son compañeros de ruta.

Quizás funciona comunicacionalmente para ellos y la población, ¿pero en gestión pública funciona?

Para nada, no funciona. Mira cómo funcionan las comunidades campesinas: se pelean entre el presidente y el expresidente, otros se roban la plata, uno se pelea con la empresa minera y el otro quiere conciliar, se reparten el trabajo entre ellos, hay nepotismo, crean sus empresas comunitarias, vuelven a pedir plata. Obviamente no funciona, pero no funciona en nuestros términos de eficiencia, gestión y de transparencia, que son los términos en los que funciona un gobierno liberal.

¿Incluso Cerrón y Bellido, como pasa en las peleas de una comunidad, pueden ser quienes pidan la salida de Castillo?

Has dado en el clavo. Justamente como son un grupo donde son compañeros de ruta, donde cada uno juega un rol dependiendo del momento, se reparten los cargos, el día de mañana tranquilamente sale Castillo y entra Dina Boluarte.

En este caso, ¿quién es el que tiene más poder en este grupo de compañeros de ruta?

Ninguno, todos y ninguno. En la junta directiva de una comunidad está el jefe de la mesa de lucha de trabajo, es el que vela por los puestos de trabajo; está la junta que ve el agua, los que manejan la plata, pero en dos años, el que estaba en la mesa de trabajo se va para presidente y el que estaba de presidente se va a la junta. ¿Te das cuenta? No les interesa el mejor puesto. Ser presidente de la República para nosotros es el cargo más importante del país, para ellos no.

Cuando Bellido habla de temas cruciales y Castillo está callado, parece que Castillo no se mete en las políticas de gobierno.

En términos de gestión no les conviene que sea así, en términos comunicacionales les conviene que sea así, pero no es una estrategia de sector, no es que Castillo ha delegado una estrategia multisectorial de desarrollo a Bellido y él lo esté ejecutando. No. Estos son grupos sectorizados que no saben qué están haciendo. Está clarito.

Usted dice que se “turnan el poder”. ¿Con quién se está turnando el poder el presidente? ¿Con Boluarte?

Se lo turnan por espacios y peleas. Ellos también se han tenido que adaptar. Entonces, no se están turnando los planes, sino las peleas. Guillermo Bermejo es el encargado de defender la asamblea constituyente, Cerrón está pensando en Perú Libre para las elecciones y Boluarte está manteniéndose absolutamente limpia y ecuánime, y en silencio la mayoría de veces, porque ella sabe que es el reemplazo.