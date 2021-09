Interpelación a Iber Maraví: así respondió el ministro de Trabajo a cada interrogante del Congreso

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, respondió al pliego de siete preguntas planteadas por el Congreso para la interpelación en su contra, que abordan, principalmente, sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso y su pertenencia a agrupaciones como el Sutep Conare y el Movadef, que tendrían vínculos con la organización terrorista que asesinó a miles de personas en el Perú.

En primer lugar, ante la petición de que aclare sus relaciones con el Sutep Conare y el Movadef, Maraví alegó: “ Con respecto al Conare-Sutep, dejo en claro que no he sido fundador ni integrante de dicha junta directiva. (…) Mi relación con dicha junta directiva se circunscribe a mi condición de dirigente del Sutep provincial Huamanga y miembro sindicalizado del Sutep regional Ayacucho”.

Relación con líderes terroristas

Con el fin de aclarar sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos, sostuvo: “ Recuerdo haber escuchado en algunos medios el nombre de Arturo Morote, a quien nunca he conocido. Consecuentemente, nunca he tenido vínculo alguno. Respecto a Hildebrando Pérez Huarancca, nunca lo he conocido personalmente (…) Respecto a Edith Lagos, la conocí cuando era estudiante de secundaria de la gran unidad escolar Nuestra Señora de las Mercedes de Ayacucho (…) pero nunca tuve vinculaciones de ninguna índole con ella”.

Participación en delitos cometidos en los 80

Sobre su presunta participación en los actos delictivos que constan en los atestados policiales n.° 12-SE-JDp y n.° 001-SE-JDp, que consignan delitos como homicidio y lesiones graves con arma de fuego que se dieron entre 1980 y 1981, declaró: “No participé, no participo ni participaría nunca en ningún acto delictivo de esa naturaleza. Sacar conclusiones en base a un atestado policial es contar alevosamente solo una parte de la historia para confundir a la población y generar una falsa imagen de culpabilidad. (…) No he participado ni he cometido los hechos que se me atribuyen tendenciosamente ”.

Sentencia a cuatro años de prisión suspendida

En la aclaración que se le pidió sobre la sentencia a cuatro años de prisión suspendida recibida en el año 2009, por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado, que corresponden a actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el 2004, dijo: “Respecto a las circunstancias en las que se me sentenció a 4 años de pena privativa suspendida en el año 2009, señalo que, al finalizar el proceso penal correspondiente, el Poder Judicial no halló responsabilidad alguna en mi contra” .

Sobre presunto cargo directivo en el Movadef

Para que aclare si es cierto que en algún momento ha actuado como Secretario de Juventudes o ha tenido cargo dirigencial o algún tipo de liderazgo en el Movadef, Íber Maraví refirió: “Nunca fui integrante del grupo denominado Movadef, nunca he sido su secretario de juventudes ni he tenido otro cargo dirigencial dentro del Movadef” .

Protesta magisterial de 2004

Acerca de su participación en la protesta magisterial de 2004 desarrollada en Huamanga, Ayacucho, de la que se reportaron atestados policiales e informes periodísticos que lo señalan como instigador y generador de zozobra, respondió: “Niego categóricamente haber instigado o generado zozobra. Mi participación fue únicamente en calidad de secretario general del Sutep provincial de Huamanga” .

Las preguntas de la interpelación de Maraví

Las siguientes son las interrogantes que Iber Maraví debió responder en su interpelación de parte del Congreso.