Sutep desmiente a Maraví: Fue parte del Conare junto a otros dirigentes del Movadef

Durante su interpelación ante el pleno del Congreso, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, se defendió ante las acusaciones sobre supuestas vinculaciones con agrupaciones terroristas. En la sesión, el partidario de Perú Libre negó haber pertenecido alguna vez al Conare-Sutep, facción del magisterio considerada radicalista. No obstante, el Sutep (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú) se pronunció poco después para desmentir su versión.

A través de una publicación en Twitter, el sindicato publicó un documento del estatuto del Conare que data del año 2003. En él figuraba Iber Maraví como vicepresidente de dicha agrupación.

“Iber Maraví nunca ha sido afiliado o dirigente de nuestro sindicato en ninguna de sus bases orgánicas , como afirma en su interpelación. Él siempre ha estado vinculado al Conare y eso es fácil de demostrar”, publicó el Sutep.

Sutep desmintió a Maraví. Foto: Twitter

“En estatuto de fundación (2003) figura como vicepresidente de la mesa directiva. Acá está el estatuto. Maraví figura en la página 30 junto a otros dirigentes del Movadef ”, agregó dicho ente.

Sutep afirmó que existe un estamento del Conare en el que figura Maraví como vicepresidente. Foto: Twitter

Respuestas de Maraví a interpelación

La sesión de interpelación contra el ministro de Trabajo inició este 30 de setiembre al promediar las 10.30 a. m. en el pleno del Congreso. Durante la reunión, Maraví echó la culpa a la prensa “de no querer investigar” el caso y de ser parcializada con respecto a los atestados presentados en su contra.

También argumentó que hay inconsistencias respecto a los años en que se les vinculan con los presuntos actos terroristas.

“No he participado y tampoco he cometido los hechos que se me atribuyen tendenciosamente. Hay supuestas imputaciones que luego fueron negadas ante un juez penal. Ninguno de los hechos que figuran en la pregunta formulada corresponden en el año planteado”, dijo.