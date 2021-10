Maraví sobre atestados policiales en su contra: “Hay prensa que no quiso investigar”

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví, habló de los atestados policiales que lo vinculan con atentados de Sendero Luminoso y con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos, durante el pleno del Congreso de este jueves 30 de setiembre, adonde fue citado para responder hasta siete preguntas planteadas por los legisladores.

“ No he participado y tampoco he cometido los hechos que se me atribuyen tendenciosamente . Hay supuestas imputaciones que luego fueron negadas ante un juez penal. Ninguno de los hechos que figuran en la pregunta formulada corresponden. (…) Hay un sector de la prensa que ya no quiso investigar ”, dijo.

En efecto, Maraví cuestionó la veracidad de los documentos y sostuvo que existen declaraciones que contradicen los atestados policiales sobre ataques terroristas donde habría participado. Seguidamente, negó formar parte del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

Asimismo, acusó a la prensa “de no querer investigar” el caso en el que se le involucra y de mostrar solo una parte de los atestados en su contra.

“Sacar conclusiones en base a un atestado policial es contar alevosamente solo una parte de la historia para confundir a la población y generar una falsa imagen de culpabilidad. Eso es lo que cierta prensa quiere hacer con mi persona . Por eso he declarado ante ustedes y la opinión pública, con documentos oficiales y sentencias firmes, que no le debo nada a la justicia, no tengo proceso pendiente ni sentencias condenatorias, por este ni por otro caso”, detalló.

“Pido respetuosamente a este Congreso a que no exceda su facultad constitucional de control político y respete la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, que luego del juzgamiento no me hallaron responsabilidad”, añadió Maraví.

Por último, ratificó su postura de presentar una querella contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien manifestó que “el Gobierno de Pedro Castillo anuncia cuestión de confianza para defender a un ministro acusado de participar activamente en atentados de Sendero Luminoso”.