Quito sobre caso Maraví: De presentarse una censura, el presidente debe pedir cuestión de confianza

Durante la sesión plenaria en la que se interpela al titular de Trabajo, Iber Maraví, el congresista de Perú Libre Jaime Quito le pidió al presidente Pedro Castillo que, en caso un grupo de legisladores solicite la censura del ministro, presente una cuestión de confianza. Maraví ha llegado al Congreso para responder sobre sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso a inicios de la década de los ochenta, en Ayacucho.

“Es importante señalar que de prosperar la censura, después de esta interpelación, yo pediría al presidente Pedro Castillo y al premier que se pida la cuestión de confianza ”, señaló Quito durante su intervención. “De esa manera vamos a poner orden aquí (en el Legislativo) y el respeto a un Gobierno para que continúe haciendo su trabajo”, aseveró.

“Es cierto, necesitamos que este Congreso tenga una participación más clara y contundente respecto a cómo enfrentamos los problemas, pero de esta manera no, de esta forma no vamos a ir avanzando. Requerimos que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen de forma conjunta”, añadió.

Asimismo, el parlamentario de la bancada del lápiz aseguró que lo que se busca “es impedir que un Gobierno siga asumiendo o que continúe los cambios que quiere hacer” y criticó que en el pliego interrogatorio no haya “ninguna pregunta respecto a las funciones que se están cumpliendo o se están haciendo respecto al tema del trabajo en el país”.

De igual forma, el legislador de Perú Libre defendió al ministro de Trabajo al señalar que en la sesión de interpelación “lo que se ha venido a hacer es demostrar que no hay prueba alguna respecto a los temas que se le han imputado”. “Nosotros le decimos, señor ministro, que hay que continuar trabajando por esos obreros , por esos trabajadores que han venido siendo pisoteados sus derechos laborales, que en estos momentos están al frente dando su respaldo”, sentenció.

Bellido anunció que podrían presentar cuestión de confianza

Fue el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien, en una conferencia de prensa, señaló que, “de ser necesario”, presentaría una cuestión de confianza por la permanencia del ministro Iber Maraví. Lo expresado por el primer ministro causó malestar en los congresistas y, a través de un comunicado de la Junta de Portavoces, rechazaron las declaraciones del jefe de la PCM.

El Parlamento, entonces, formó una comisión para hablar con el presidente de la República, Pedro Castillo. Tras la reunión, María del Carmen Alva contó que el jefe de Estado les había dicho que una cuestión de confianza “no está en la agenda”.

De hecho, cuando comenzó la interpelación, la presidenta del Legislativo hizo referencia a esta reunión con el mandatario. “Ayer, junto a los portavoces de diversas bancadas, nos reunimos con el presidente Pedro Castillo, quien nos dijo que no está en la agenda del Gobierno plantear una cuestión de confianza. El Gobierno no presentará cuestión de confianza y, de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez, y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad”, manifestó.