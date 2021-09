Boluarte: “No se tocó el tema de la cuestión de confianza en el Consejo de Ministros”

Dina Boluarte, vicepresidente de la República, negó que en sesión del Consejo de Ministros se haya tocado el tema de la cuestión de confianza. Asimismo, la también legisladora sostuvo, en conversación con La República, que debe ser el mismo primer ministro, Guido Bellido, quien debería aclarar los motivos que lo llevaron a realizar dicho anuncio en conferencia de prensa el último miércoles.

“ En sesión del Conejo de Ministros no se tocó el tema de la confianza y ayer en conferencia de prensa lo dijo el señor Bellido . Habría que preguntarle al señor Bellido porque tocó el tema cuando aún no se había abordado en el momento que hemos estado todos los ministros (….) No sé (si fue de parte de él) Habría que preguntarle al premier por qué dijo algo que no estaba en agenda”, declaró a este diario desde una actividad en Puno.

Noticia en desarrollo....