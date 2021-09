Alva: “No aceptaremos amenazas contra la democracia peruana venga de donde venga”

La titular del Parlamento Nacional, María del Carmen Alva, exclamó que desde el Legislativo “no se aceptarán amenazas contra la democracia peruana venga de donde venga”. Esto, minutos antes de iniciarse el Pleno para la interpelación contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien tendrá que responder siete preguntas sobre su presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho.

“Ayer, junto a los portavoces de diversas bancadas, nos reunimos con el presidente Pedro Castillo, quien nos dijo que no está en la agenda del Gobierno plantear una cuestión de confianza”, inició diciendo Alva al Congreso.

Seguidamente, Alva agregó que “ el Gobierno no presentará cuestión de confianza, y de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez , y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad”.

En efecto, tras escuchar el anuncio del titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, para una presunta interpelación, voceros de las distintas bancadas del Congreso llegaron a Palacio de Gobierno con el fin de conversar con el presidente de la República, Pedro Castillo, para “evitar una crisis política con graves consecuencias para nuestro país”.

“No volveremos a repetir una confrontación que desnudó la precariedad de nuestras instituciones y la debilidad en el sistema sanitario y de salud. No aceptaremos amenazas contra la democracia peruana venga de donde venga. Eso no es negociable. El Congreso de la República no está en pie de guerra, sino de reconstrucción nacional”. mencionó la presidenta del Congreso.

Bellido anunció eventual cuestión de confianza

Guido Bellido

El último miércoles, Bellido ratificó su respaldo a Iber Maraví y aseguró que lo acompañará a la sesión del Pleno de este jueves, donde el titular del MTPE responderá un pliego interpelatorio tras las denuncias en su contra por presuntos vínculos terroristas.

“Voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe la solidaridad plena, porque esto responde a un tema político eminentemente”, aseveró Bellido durante una conferencia de prensa.