Flor Pablo a Pedro Castillo: “Para que sea un gobierno de izquierda exitoso, necesitamos cambios”

La parlamentaria de la bancada Somos Perú - Partido Morado, Flor Pablo, se dirigió al presidente de la República, Pedro Castillo, y le pidió remover del cargo al titular del Ministerio de Trabajo, Iber Maraví, ante los cuestionamientos que lo llevaron a ser interpelado por el Congreso de la Republica. Dicho pronunciamiento se dio durante el debate sobre este tema en la sede del Legislativo.

“ Mi invocación ya no es a través de la Presidencia al ministro Maraví, porque pudo haber renunciado en su momento, es al presidente de la República, quien tiene que asumir la conducción de su Gobierno y darnos un gabinete de consenso , profesional, no para un sindicato o para un partido, sino uno para todos los peruanos y peruanas de este país. Como su nombre lo dice, son ministros y ministras de Estado”, declaró frente a sus colegas.

En ese sentido, felicitó que un partido de izquierda como Perú Libre ganase las elecciones presidenciales con Pedro Castillo a la cabeza, pero enfatizó en que la viabilidad del Gobierno demanda cambios en el actual gabinete ministerial.

“Porque también hay que decirlo: la segunda vuelta y el éxito -y se felicita- de un partido de izquierda tiene que venir también con gestos políticos (...) No se trata de agudizar las contradicciones, sino de generar consensos; y para pasar a ese momento y que sea un gobierno de izquierda exitoso, necesitamos cambios ”, refirió.

Asimismo, consideró que el gabinete está dividido entre dos grupos, con algunos ministros idóneos y otros que, para ella, no lo son. “Necesitamos personas idóneas que no vengan, pues, con este currículum que genera dudas. Es un tema de confianza. Si fue sentenciado o no, eso no nos toca, pero necesitamos que las personas en el gabinete nos ayuden a reconciliarnos”, expresó.

“El gabinete tiene dos grupos. Uno puede celebrar y felicitar al ministro de Salud, Hernando Cevallos, que ha mantenido al equipo para mantener la lucha en la salud y el trabajo en la vacunación, y para asegurar y mejorar las condiciones de nuestro sistema de salud. Vemos a un ministro de Economía haciendo su esfuerzo, pero vemos por otro lado a otro gabinete liderado por el premier Bellido generando provocación , y no permite que salgamos de un momento de polarización en el que estamos”, agregó.

Finalmente, la legisladora recordó el motivo por el que ella y sus pares del Partido Morado decidieron no dar la confianza al Consejo de Ministros liderado por Guido Bellido y ratificó dicha postura.