Dina Boluarte: “Habría que preguntarle al señor Bellido a quién responde”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, estuvo este jueves 30 de setiembre en Puno, hasta donde llegó para supervisar los servicios de la PIAS Lago Titicaca. Tras su visita, ofreció una entrevista a medios de comunicación, en la que aclaró que en la sesión del Consejo de Ministros no se consideró el tema de pedir cuestión de confianza para impedir la censura del ministro de Trabajo, Iber Maraví.

¿Qué pasó con la cuestión de confianza, estaba en agenda, se abordó en la PCM, estuvo el presidente? ¿Cuál es su opinión sobre la posición del señor Guido Bellido?

Efectivamente, en sesión de Consejo de Ministros no se tocó el tema de la (cuestión de) confianza y ayer en la conferencia de prensa lo dijo el señor Bellido. Habría que preguntarle al señor Bellido por qué tocó el tema, aun cuando no se había abordado en el momento en que hemos estado todos los ministros.

¿Fue una posición de parte del premier?

No sabría responderle. Habría que preguntarle al premier por qué lo dijo, algo que no estaba en agenda.

¿Qué es lo que está pasando en el Gobierno? Con relación al gas, el señor Bellido dijo que se iba a nacionalizar, el presidente le enmendó la plana, pues dijo que se iban a revisar los contratos en función a ley. Ahora pasa lo propio, Bellido anuncia cuestión de confianza por el caso del señor Maraví, pero el presidente le informa a la titular del Congreso que no está en la agenda.

Yo creo que habría que preguntarle al señor Bellido qué está pasando con él, porque él es el que está adelantando opinión respecto de los temas que los ministros no abordamos. Entonces habría que preguntarle personalmente a él por qué toma ese tipo de actitudes.

Entonces, ¿el señor Bellido a quién responde?

No sabría contestar, habría que preguntarle al señor Bellido a quién responde.

Aparte de ello, el premier ha indicado en quechua que el presidente de la República debe cumplir la agenda. ¿Qué opinión tiene? (pregunta realizada por otro periodista presente en la entrevista)

El presidente está cumpliendo con los lineamientos que nos da. Los ministros, en la línea que el presidente demarca su gestión, estamos trabajando. Yo me encuentro en este punto fronterizo cumpliendo con los lineamientos y con el encargo que ha otorgado el presidente como ministra en gestión. Los ministros estamos trabajando conforme a los lineamientos que él nos ha encargado. Entonces, igual la pregunta hay que trasladarla al señor Bellido.

¿Está de acuerdo con lo que dijo el premier al presidente de la República? (pregunta realizada por otro periodista presente en la entrevista)

De ninguna manera, porque es el presidente quien da los lineamientos. Vuelvo a decir, habría que preguntarle al señor Bellido por qué anda adelantando opinión o por qué anda diciendo preguntas que luego el mismo presidente o algunos ministros en el camino lo andan corrigiendo. Yo creo que es el premier quien un poquito tiene que detenerse para poder dar sus opiniones.

¿No siente usted que eso no le hace bien al Gobierno, da la sensación de que hay un desgobierno, da la sensación que el señor Castillo no está gobernando? ¿No siente que eso genera crisis política, crisis económica y también incertidumbre?

Yo creo que es una exageración porque las opiniones que pueda dar el señor Bellido no hace que los ministros no sigamos trabajando y cumpliendo con la tarea encomendada por el presidente. Y el presidente tampoco se define en el camino, sino que todos estamos caminando todos los días casi a un ritmo... corre, corre, porque queremos cumplir con la población peruana, quienes con su voto el 6 de junio nos han dado la confianza para gobernar estos cinco años. No nos detenemos por algunas opiniones que en el caminando van tomando su nivel. Nosotros seguimos trabajando.

¿Es necesario pedir la cuestión de confianza?

Hay que dejar el tema del señor Maraví, está en el Congreso. El Congreso es un poder del Estado, es autónomo, hay que ver cómo está avanzando el tema de la interpelación. Ahorita no he escuchado las noticias, no sé cómo esté caminando. Hay que dejar al Congreso que de manera objetiva resuelvan el tema del señor Maravi.