Congresista de Cusco: No hay impedimento legal ni moral en las contrataciones

Congresista Alejandro Soto, se le cuestiona por contratar a su empleador Miguel Alencastre como su asesor en el congreso. ¿Qué nos responde?

No es cierto lo que Ud. dice. La Compañía de Televisión Cusqueña (CTC) es una persona jurídica, por lo tanto, no podría ser una persona natural; entonces el Sr. Miguel Alencastre nunca ha sido mi empleador. Si he trabajado en algún momento es para CTC. El Sr. Alencastre no tiene ningún cargo de representación en el canal, lo pueden verificar en los Registros Públicos.

¿Pero es ética su contratación?

El Sr. Alencastre es mi personal de confianza, no tiene ningún impedimento legal. Tampoco existe un impedimento de carácter ético y moral. No veo donde estaría la parte donde se vulnera la norma y la ética.

¿Pero fue gerente de CTC en la empresa que trabajó y trabaja?

Si fue gerente claro, pero quien me contrata es la Compañía de Televisión Cusqueña, no es la persona, (sino) la empresa.

¿Pero igual el Sr. Alencastre ha sido la cabeza de la empresa?

No. (CTC) Tiene un directorio que (preside) el Sr. Germán Alencastre (padre de Miguel Alencastre). Pero así fuese, pongámonos en que el Sr. Alencastre (hijo) me ha contratado y yo le he contratado, ¿Existe impedimento legal? No existe. Ahora, el Congreso me permite trabajar con mi personal de confianza y para mí el Sr. Alencastre es abogado de profesión que tiene experiencia, ha sido seleccionado y ahora trabaja conmigo.

Otra observación que se le hace es por haber contratado a personal para el Congreso sin título universitario

Solamente se necesita título universitario para quienes desempeñan el cargo de asesores. Los demás no necesitan título universitario.

Por otro lado, ¿Su pareja se llama Lizeth Peralta?

Vamos por partes. Yo soy una persona divorciada y hasta viudo porque mi ex esposa falleció. Ahora de ahí no tengo ninguna relación formal con nadie, podría Ud. calificar como mi enamorada si quiere, pero no es una relación conyugal.

Pero Ud. contrató a Yeshira Peralta, que es hermana de su enamorada

Totalmente de acuerdo, tampoco existe impedimento (legal para contratar), porque no tengo una relación, no soy casado, no tengo una relación convivencial (con Lizeth)

¿Reconoce que enamora con la Srta. Lizeth?

Sí es mi enamorada.