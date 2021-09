Bermejo sobre discrepancias en el Ejecutivo: Qué bueno que nos podamos decir las cosas de frente

El parlamentario de la bancada de Perú Libre, Guillermo Bermejo, calificó como positivas las discrepancias que se vienen dando dentro del ejecutivo durante los últimos días, en temas como la continuidad del ministro de Trabajo, Iber Maraví, o la posición del Gobierno de Pedro Castillo frente a la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“En la izquierda siempre nos hablamos fuerte y yo creo que eso es bueno, porque somos francos. Peor es cuando pasa lo que pasó en otros gobiernos, ¿no?, en que son absolutamente hipócritas, hacen negocios por lo bajo, se tapan sus cochinaditas” , declaró a la prensa.

“Acá, a la primera en que no estamos de acuerdo, nos cuestionamos, y eso me parece correcto, me parece bueno. Tal vez sea un estilo al que no esté acostumbrada la prensa porque no ha tenido otro tipo de gobierno, pero yo les recomiendo que se acostumbren a eso”, añadió.

En ese sentido sobre los temas que han generado controversia dentro del gabinete ministerial y dentro de la propia bancada del lápiz, refirió: “ Qué bueno que dentro de una bancada nos podamos decir las cosas de frente, qué bueno que, dentro de un Consejo de Ministros, si no estamos de acuerdo, nos lo digamos y no nos quedemos callados , porque el país del silencio es el que nos llevó a la corrupción hace 40 años. Yo creo que eso sí debe cambiar”, aseveró.

Asimismo, el parlamentario se refirió al trato que los medios dan a las noticias relacionadas a funcionarios del Gobierno de Pedro Castillo y al partido Perú Libre.

“No somos perfectos, estimados periodistas, nunca lo vamos a plantear. Pero estamos intentando cambiar las cosas en el país. Yo les digo a ustedes que nos ayuden a cambiar las cosas críticamente. No les pido que nos aplaudan, que nos manden un verso, pero que tampoco se vayan al otro extremo, pues, de descuartizar nuestras declaraciones todos los días y sacar lo “peorcito” que dijimos , o interpretar según la línea editorial de cada medio de comunicación”, alegó.

VER TAMBIÉN: Alva pide a congresista que se retracte por haber dicho que Alberto Fujimori fue corrupto

Finalmente, cuando se le preguntó por qué el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no habla muy seguido con la prensa, Bermejo respondió: “No sean malos, el premier sale (a declarar) a cada rato. Ustedes le dan como a piñata al pobre premier . Les diría a ustedes que no anden preguntando lo mismo sobre Cerrón y Castillo”.

Estas declaraciones se dieron durante el intermedio de la jornada del Pleno del Congreso en la que se desarrolló la interpelación al ministro de Trabajo Iber Maraví, con preguntas acerca de sus presuntos vínculos con el terrorismo.