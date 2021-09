Yarrow sobre el ministro de Trabajo: “Maraví ya no se puede sostener más”

La legisladora de Avanza País Norma Yarrow considera que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, debe salir de la gestión gubernamental, dado a sus presuntas conexiones con el terrorismo. Además, indicó que esta opinión no era exclusivamente de ella, sino también un acuerdo de bancada, por lo que afirmó que nada de lo que diga durante su interpelación hará que cambien de opinión.

“ Mi bancada ha llegado al consenso de que Maraví ya no se puede sostener más , qué me puede convencer un filo terrorista, qué me puede convencer una persona que ha sido yerno del monstruo de Lucanamarca, qué me puede convencer una persona que a la semana que estuvo (en el cargo) declaró ya a un sindicato que era —y está probado— que tiene una tendencia terrorista, o sea, qué me puede convencer una persona que está cuestionada por todos lados”, manifestó a la prensa.

En ese sentido, aclaró que la intención de que Maraví salga de la cartera de Trabajo se debe a “un tema de ideología”, y no por su desempeño profesional. La legisladora relacionó la inacción del Ejecutivo sobre el ministro, con la actitud que tuvo frente a los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, cuando no quiso tomar una decisión clara sobre qué hacer con él.

“ También el Gobierno no quiso chapar esa responsabilidad referente a cremar los restos del genocida más grande de la historia Abimael Guzmán , nos mandaron a nosotros la responsabilidad, la asumimos. Entre gallos y medias noches lo cremaron, nos hubiese encantado estar ahí presentes”, sostuvo Yarrow.

De todas maneras, expresó que sí creía en que el procedimiento había sido llevado conforme a ley porque el ministro de Justicia, Aníbal Torres, estuvo presente y “hasta ahora ha demostrado ser una persona consecuente, desde el momento que enfrenta a Vladimir Cerrón”.

Maraví se someterá a pliego interpelatorio este jueves 30

Este jueves 30 de septiembre el Pleno del Congreso llevará a cabo la moción de interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, a fin de que responda por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso. Sobre ello, el integrante de la PCM confirmó su asistencia y dijo sentirse preparado.

En tanto, Norma Yarrow añadió que si Maraví continúa en el cargo se debe a su amistad con el presidente Pedro Castillo, pero esto no debe continuar.