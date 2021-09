Iber Maraví confirma que asistirá este jueves al Congreso para responder a interpelación

El titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví, confirmó su presencia este jueves 30 de septiembre ante el Pleno del Congreso, donde será interpelado acerca de sus presuntos vínculos con la agrupación genocida Sendero Luminoso. El ministro dijo sentirse preparado para deslindar de cualquier filiación con el terrorismo acusada, según él, por una intención de desprestigiarlo.

“Sí (acudiré al Congreso), por supuesto, pero nada me impide que hoy me dirija a todo el pueblo para que ellos sepan qué voy a decir mañana” , declaró a Exitosa el titular del MTPE, a pesar de que el Parlamento no accediera a su pedido de presentar evidencias que sustentan el sentido de las preguntas.

“ Hay supuestas pruebas para un tipo de prensa que, lamentablemente, ha sacado solo algunos documentos para desprestigiarme , porque saben que el resto de documentos favorecen a Iber Maraví. Ha habido una mala intención (de dañar mi imagen)”, añadió.

En ese sentido, el ministro de Trabajo recalcó que rechaza las ideas de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, fundada por el recientemente fallecido Abimael Guzmán.

“Mi opinión sobre Sendero Luminoso es la misma que ha expresado el presidente de la República (Pedro Castillo) y lo que he ratificado públicamente en momentos oportunos. Mi total deslinde con el terrorismo y la corrupción” , puntualizó.

Los presuntos vínculos con el terrorismo

La Jefatura Departamental de Ayacucho de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) imputó el delito de terrorismo a Iber Maraví Olarte por haber encabezado y participado en ataques con explosivos contra entidades públicas y privadas en Huamanga, entre mayo de 1980 y mayo de 1981, de acuerdo con los archivos policiales de la época.

Los oficiales de la PIP que estuvieron a cargo de la detención de un grupo de senderistas que cometieron de ataques en Huamanga desde el inicio de la llamada “guerra popular”, el 17 de mayo de 1980, comprendieron en el caso a figuras fundacionales del PCP-SL y a otras personas señaladas como militantes de organización, entre ellos Iber Maraví Olarte, como puede apreciarse en los documentos publicados semanas atrás por La República.

Las preguntas de la interpelación de Maraví

Las siguientes son las interrogantes que Iber Maraví deberá responder en su interpelación de parte del Congreso.

1. Para que aclare sobre sus relaciones con el Sutep Conare, ala más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef.

2. Para que aclare sobre sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos y su participación en actos delictivos según el atestado policial N°12-SE-JDp, que consigna hechos comprendidos desde junio de 1980 a mayo de 1981 en Ayacucho.

3. Para que aclare sobre los sucesos ocurridos entre junio de 1980 y octubre de 1981, de acuerdo con el atestado policial N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982, que incluyen la comisión del presunto delito de homicidio y lesiones graves con arma de fuego, además de otros actos ilegales mencionados.

4. Para que aclare en qué circunstancias se le sentenció a cuatro años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado, que corresponden a actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el 2004.

5. Para que aclare si es cierto que en algún momento ha actuado como Secretario de Juventudes o ha tenido cargo dirigencial o algún tipo de liderazgo en el Movadef.

6. ¿Cuál fue su participación en la protesta magisterial de 2004, en Huamanga Ayacucho, donde según informes periodísticos y atestados policiales habría actuado como instigador y generando zozobra?

7. Para que aclare cuál fue su vínculo con el señor Hildebrando Pérez Huarancca, uno de los perpetradores de la masacre de Lucanamarca en Ayacucho que acabó con la vida de 70 campesinos.