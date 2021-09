Guido Bellido emplaza a presidente Castillo no retroceder en la renegociación de Camisea

Desde Llallymayo-Puno, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el primer ministro Guido Bellido emplazó al presidente de la República Pedro Castillo Terrones no retroceder en la renegociación del contrato del gas de Camisea . ¿Qué se va a renegociar, según la empresa, el consorcio paga el 66% de sus ingresos en impuestos para el Estado? preguntó el periodista de La República. Respondió, “estamos en un proceso, déjanos trabajar”.

En su discurso en quechua Bellido también dijo: “Quienes traicionan al pueblo deben ser retirados de la función pública”. Cuando se le preguntó quién era el destinatario de esa sentencia no respondió. Se limitó a reiterar: “Somos elegidos por el pueblo si no trabajamos de acuerdo a lo que exige, estamos demás”. También se le interrogó si no se había sentido desautorizado por el presidente Castillo cuando este dijo que los contratos se renegocian de acuerdo a ley . Descartó discrepancia y cerró el puño en símbolo de unión.

Lo real es que la propuesta de Bellido es polémica. Ni las autoridades de Cusco y el sur están seguras de su efectividad. Daniel Ríos es alcalde de Megantoni (La Convención), uno de los distritos en donde se encuentran los pozos de gas natural. Para Ríos, el anuncio de Bellido no solucionará el abastecimiento del gas natural. Considera que solo se busca imitar lo que se hizo en Bolivia.

“No se debe seguir políticas extranjeras. Debemos analizar nuestra realidad. No estamos de acuerdo con el premier de impulsar la nacionalización. Eso nos llevaría más al fracaso”, enfatizó.

El burgomaestre rechazó una renegociación amenazante y con decisiones unilaterales desde el Ejecutivo. Pidió escuchar a las comunidades.

“Esperamos que venga (Bellido). No podemos hablar de renegociación sin haber tenido diálogo y opiniones de nosotros”, agregó. Las comunidades plantean la creación de una planta envasadora de GLP en Kepashiato (Cusco) para que el producto final sea más accesible. Un balón de gas cuesta S/ 65, cuando no estuvo en el Fondo de Estabilización llegó a S/ 80 y S/150 en las comunidades más alejadas.

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, dijo que la renegociación del gas debería priorizar una válvula para una futura planta Kepashiato en la línea de la propuesta de Ríos. Esta planta permitirá abastecer con más de 1,500 balones de GLP por día a las regiones sureñas.

Elmer Cáceres Llica también se mostró contrario a la propuesta de Bellido. “No queremos convertirnos en una Venezuela”.

“Esto crea zozobra, el alejamiento de la inversión privada. En países grandes demostraron que la inversión genera empleo. El Perú no puede estar retrocediendo para ser mala copia de Venezuela”, dijo.