Bellido afirma que “de ser necesario” pedirá cuestión de confianza por permanencia de Maraví

Guido Bellido, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), adelantó este miércoles 29 de setiembre que “de ser necesario” solicitará cuestión de confianza por la permanencia del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, quien será interpelado por el Congreso de la República este jueves a fin de que esclarezca sus presuntos vínculos con actos terroristas de Sendero Luminoso.

“ Voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe a solidaridad plena porque esto responde a un tema político eminentemente. No hay ningún tema que tenga sustento en esta interpelación que están planteando a nuestro ministro. Es un acuerdo para tomar las acciones que corresponden”, declaró el primer ministro en conferencia de prensa.

“¿Quién cuestiona al ministro Iber Maraví? ¿los trabajadores? ¿los sindicatos? ¿nuestros hermanos que se levantan a las 4 de la mañana? Nosotros no podemos retroceder. Hay un sector político que no está de acuerdo con que un campesino tome la riendas del país, como Pedro Castillo. Tampoco están de acuerdo con los ministros que ha nombrado por facultad de la ley ”, agregó Bellido, quien también señaló que no renunciará a su cargo, a pesar de los cuestionamientos en su contra.

Maraví sobre atestados policiales en los que aparece: “Era un estudiante inquieto”

A menos de 24 horas de responder el pliego interpelatorio, Iber Maraví Olarte, justificó la aparición de su nombre en los atestados policiales de la década de 1980 en los que se le vincula con presuntos actos terroristas. De acuerdo con el ministro, su persona fue involucrada debido a que era un alumno “muy inquieto”.