Bellido afirma que “de ninguna manera” renunciará al cargo de primer ministro

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ratificó su permanencia a cargo del gabinete ministerial y afirmó que no renunciará al puesto que le fue conferido por el presidente Pedro Castillo. En esa línea, añadió que su título, al igual que el de los demás ministros, está a disposición del mandatario hasta cuando él lo crea conveniente, y que no es competencia de la oposición.

“ Me piden que si voy a renunciar, de ninguna manera . Nuestro cargo está siempre en manos del presidente para que él, en ejercicio de sus funciones, vea por conveniente y en el momento nos lo solicite (la renuncia), nadie más. Eso no está en la mesa de Fuerza Popular; eso no está en la mesa de los partidarios del señor Fujimori ”, manifestó en conferencia de prensa.

Del mismo modo, dijo que cuando “ganen un proceso electoral” podrán tomar las decisiones sobre el Ejecutivo. “Porque aquí hay un presidente, hay un pueblo que en mayoría ha determinado y eso se tiene que respetar”, añadió.

Bellido no quiso responder acerca de los tuits de la cuenta oficial del Ministerio de Trabajo que defienden a Iber Maraví, titular de la mencionada cartera. Ante ello, solo dijo que verificarían si las publicaciones venían de cuentas oficiales.

“No tenemos información alguna para dar opinión. En realidad tendría que ver el contenido que tiene, pero no vamos a entrar en discusión. Creo que ya en este momento habrá escuchado el ministro y si hay alguna situación equivocada estará corrigiendo , si es que es así”, sostuvo.

Bellido defendió permanencia de Maraví

En otro momento, Guido Bellido defendió la permanencia de Maraví en Trabajo, quien el jueves 30 de setiembre acudirá al Congreso para pasar por un pliego interpelatorio debido a las denuncias en su contra por presuntos vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso.

