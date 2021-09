Caso Maraví: Anuncio de cuestión de confianza fue a pedido de Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo Terrones estaría detrás de la defensa al ministro de Trabajo, Iber Maraví, para lograr su permanencia en el cargo . Así lo informaron fuentes confiables del Ejecutivo a La República, quienes afirman que el anuncio formulado hoy por el primer ministro, Guido Bellido, sobre solicitar cuestión de confianza al Congreso “de ser necesario”, responde a un pedido del mandatario.

Durante la conferencia de prensa brindada por el presidente de la PCM este miércoles 29 de setiembre, junto a Dina Boluarte (Ministerio de Inclusión Social), Hernando Cevallos (Ministerio de Salud), Aníbal Torres (Ministerio de Justicia) y Víctor Maita (Ministerio de Agricultura); Bellido Ugarte advirtió al Parlamento sobre el apoyo a Maraví y la medida que tomarán para que continúe en la cartera de Trabajo .

“Voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe a solidaridad plena porque esto responde a un tema político eminentemente. No hay ningún tema que tenga sustento en esta interpelación que están planteando a nuestro ministro. Es un acuerdo para tomar las acciones que corresponden”, manifestó el primer ministro.

Maraví se someterá a interpelación este jueves 30

El jueves 30 de setiembre, el titular de la cartera de Trabajo se someterá a un pliego interpelatorio en el Congreso de la República debido a sus varias denuncias por presuntas vinculaciones con el grupo terrorista Sendero Luminoso.