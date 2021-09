RMP sobre Camisea: “¿Dónde está Castillo? Otro ya hubiera botado a Bellido”

Tras las declaraciones del primer ministro, Guido Bellido, sobre la posible nacionalización del gas de Camisea si la empresa se niega a renegociar con el Estado peruano, el dólar llegó a su pico histórico, así lo señaló Rosa María Palacios.

La letrada precisó que las pugnas dentro del Ejecutivo solo dejan mal al presidente de la República, Pedro Castillo, y asusta a un mercado bastante sensible por la inestabilidad política.

En horas de la tarde del último lunes 27 de setiembre, el titular de la PCM acudió hasta la sede de Pluspetrol en San Isidro, empresa que se encarga de la exploración y explotación de las reservas de gas natural en Camisea (Cusco), para presentar un oficio e iniciar el proceso de renegociación de los proyectos sobre el gas de Camisea.

Guido Bellido juró como primer ministro el 29 de julio. Foto: La República

PUEDES VER: Guido Bellido pide a Pluspetrol iniciar renegociación de Camisea este 6 de octubre

“Guido Bellido quiere hacerle creer a usted que su balón de gas va a bajar de precio gracias a que él es un gran negociador y él va a liderar la negociación nacionalista, pero no es tan fácil (...) Con ese carro y esa seguridad, ir a dejar un papel solo para que te tomen fotos es penoso. Este no es el inicio de una renegociación”, aclaró.

RMP resaltó que el titular de la concesión es PerúPetro, por lo que Bellido Ugarte no tiene ninguna autorización para comenzar una renegociación del contrato.

Las reacciones del Congreso de la República no se hicieron esperar. La parlamentaria Patricia Chirinos invocó a Castillo Terrones “a ponerse los pantalones” y decidir si mantendrá a Guido Bellido al frente del Consejo de Ministros.

Por su parte, el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya advirtió que existe una incongruencia en el Gobierno. “Tiene un ministro que está en contra de sus ideas, ha sucedido una insubordinación por parte del primer ministro hacia el presidente”, declaró.

Aunque existen rumores de una posible censura contra Bellido Ugarte, RMP indicó que es poco probable y todo dependería de los votos de Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular.

“Para renegociar, PerúPetro y el consorcio Camisea tienen que sentarse a discutir si hay algo que renegociar. ¿Qué va a renegociar una empresa que entrega el 65% de sus utilidades al Estado peruano? Si usted no tiene gas natural en su casa, es porque el Estado no ha puesto el ducto (...) Todo este show organizado por Vladimir Cerrón demuestra que tenemos un presidente que no gobierna ¿dónde está Pedro Castillo? Otro ya hubiera botado a Bellido”, explicó.

Ataque a la libertad de expresión

El titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, arremetió contra el canal del Estado (TV Perú) durante una actividad oficial en Cusco.

El titular de MTC sostuvo que el canal en cuestión “golpea” al actual Gobierno “como si fuera un canal extraño”. En este sentido, Palacios recordó que este tipo de señal de naturaleza pública pertenece al Estado y no al Gobierno de turno.

“Todos los gobiernos quieren apropiarse del canal del Estado para que sea su canal y ante eso reaccionamos la prensa porque no es el canal del partido del gobierno, es un canal público, presta un servicio a todos los peruanos”, acotó.

Ante el escándalo y las protestas tanto internacionales como nacionales, Silva refirió que sus declaraciones “han sido sacadas de contexto” y que “de ninguna manera” ha pretendido amenazar ni dejar entrever cambios en TV Perú.