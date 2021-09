Vargas Llosa considera que Castillo es “un paso absolutamente imposible para el Perú”

El escritor peruano Mario Vargas Llosa volvió a arremeter contra el presidente Pedro Castillo por la gestión que se encuentra realizando al frente del Ejecutivo. En ese sentido, el nobel de Literatura reafirmó haberle dado su voto a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, durante las Elecciones Generales 2021, pues dijo que “se vota entre lo que existe, y entonces, normalmente, se elige al mal menor”.

“Creo que ella cumplió lo que nos prometió a quienes pedimos votar por ella en esta elección única, y exclusivamente, porque del otro lado estaba Castillo, un paso absolutamente imposible para el Perú, como se ha demostrado”, refirió en entrevista a EFE.

El literato también opinó acerca de la posible intención del jefe de Estado de hacer modificaciones en la minería, uno de los principales sectores económicos del país que aporta cerca de un 15% al PIB.

“Lo que tiene el Perú es la minería, ¿no es cierto? Entonces, si quiere acabar con la minería, pues va a acabar con el país, simplemente”, manifestó Vargas Llosa.

Por otro lado, también afirmó que no tenía expectativas en este Gobierno y señaló que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, escogió a Castillo Terrones como candidato. En esa línea, aseguró que “es un profesor de segundo de primaria, no tiene ideas, no sabe dónde está parado”.

Mineras destacan postura de Pedro Castillo

Pese a los comentario negativos que Mario Vargas Llosa ha expresado sobre Castillo y lo que podría hacer con la minería en el Perú, la revista de negocios Bloomberg informó que a las mineras más grandes del mundo “les gusta” la reciente postura de Pedro Castillo, lo cual podría aliviar el temor a que los “drásticos” cambios políticos detengan la producción del Perú, segundo mayor productor de cobre a nivel global.