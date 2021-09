Canciller pidió que congresista de Fuerza Popular retire expresiones ofensivas contra presidente Castillo

El titular de la Cancillería, Óscar Maúrtua, se presentó en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para responder sobre el encuentro entre el presidente Pedro Castillo y su par venezolano Nicolás Maduro en la VI Cumbre de la Celac. Sin embargo, durante la sesión mostró su malestar por una expresión ofensiva que dijo el congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, hacia el jefe de Estado.

El parlamentario fujimorista le pidió la palabra al presidente del grupo de trabajo, su colega de bancada Ernesto Bustamante, y allí dio comentarios desafortunados. “ No me imagino el resultado positivo para nuestro país (de) la conversación entre un chofer de autobús (en alusión a Nicolás Maduro) y un profesor que no pasó su examen (en referencia a Pedro Castillo) . Estoy hablando de los oficios que han tenido el presidente de Venezuela y el presidente de Perú”, señaló el legislador, en claro tono despectivo.

Aquella expresión originó que el ministro de Relaciones Exteriores pida que se retiren esas palabras, las cuales consideró “ofensivas”. Bustamante le solicitó a su colega que retire las frases. Por su parte, Lizarzaburu respondió, “no puede ser ofensiva de ninguna manera, puesto que era un oficio digno con el que llevaba el pan a su casa, pero yo retiro las palabras si el señor canciller así lo desea ”.

Informó sobre encuentro entre Castillo y Maduro

Durante la sesión, el canciller Óscar Maúrtua señaló que la presencia de Nicolás Maduro en la VI Cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), celebrada en México, “no estaba prevista, pues la presidencia pro témpore había confirmado que la delegación venezolana estaría encabezada por su vicepresidenta Delcy Rodríguez”.

Sin embargo, Maduro se hizo presente y tuvo una reunión con el presidente Castillo, la cual, manifestó el ministro, se produjo “teniendo en cuenta el principio de igualdad jurídica de los Estados, así como la declaración de principios referentes a las relaciones amistosas y a la cooperación entre los estados en los márgenes de la reunión plenaria de la Celac”, comentó.

“Como todo espacio multilateral, es el lugar propicio para generar no solo reuniones bilaterales previamente coordinadas, sino también encuentros espontáneos que promueven intercambios de opiniones y negociaciones de pasillo, lo que se denomina en el argot diplomático el pull aside”, añadió