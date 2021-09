Pleno del Congreso sesionará el 29 y el 30 de setiembre y evaluará moción para invitar a Bellido

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, citó a dos sesiones del pleno para los días miércoles 29 y jueves 30 de setiembre, programados para las 10.30 a.m. y 9.00 a.m., respectivamente. En estas reuniones se tiene agendado evaluar la moción de invitación al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por sus recientes declaraciones, donde amenaza con nacionalizar el gas de Camisea en caso no se renegocie el reparto de utilidades a favor del Estado.

En el Consejo Directivo del Parlamento, realizado este martes 28 de setiembre, se decidió agendar esta solicitud presentada por la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, en contra del primer ministro. “ Para que explique sus continuos textos irresponsables en su cuenta de Twitter, ya que por la importancia del cargo que ostenta causa grave daño a la economía peruana al desalentar a las empresas internacionales que quieren venir a invertir al Perú ”, señala dicha moción.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado; caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, fue lo que escribió Bellido Ugarte en sus redes sociales el último 26 de setiembre.

Moción de invitación de Guido Bellido. Foto: captura

Asimismo, en la sesión plenaria del 30 de setiembre se tiene programada la interpelación al titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví, por la difusión de una serie de atestados policiales que lo vinculan a organizaciones terroristas durante la década de los 80.

El funcionario responderá una pliego de preguntas formuladas por el Congreso, en donde le pedirán explicaciones de estos documentos. Posteriormente decidirán si interponen una moción de censura en su contra para intentar destituirlo del cargo.

Agenda del pleno del Congreso. Foto: captura

Otros temas que evaluará el pleno

En las sesiones plenarias programadas para esta semana, el Parlamento también evaluará el reglamento para la selección de magistrados del Tribunal Constitucional, el cual ya fue aprobado por mayoría en la comisión especial encargada de escoger a los nuevos tribunos.

Asimismo, también se verá las mociones para invitar al ministro de Educación, Juan Cadillo, y nuevamente dos solicitudes para contar con la presencia de Guido Bellido en el pleno, pero para que dé cuenta de las investigaciones preliminares abiertas en su contra por parte de la Fiscalía Especializada de Huánuco y la visita del dirigente del Movadef, Hugo César Tito Rojas, a su despacho en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).