Congresista Anderson: “Tenemos un Gobierno que no sabe conversar, que no sabe convencer”

Carlos Anderson, congresista de la bancada de Podemos Perú, se pronunció sobre la intención del Ejecutivo de renegociar el contrato del gas de Camisea, luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, amenazó con nacionalizar el recurso en caso no haya un reparto de utilidades a favor del Estado. El parlamentario aseveró que hay diferentes formas de hacer estos pedidos para no “azuzar las diferencias”.

“Es evidente que cualquier Gobierno nacional tiene las facultades para decir: ‘Oye, quiero repensar, quiero discutir’ y bueno hay formas de hacerlo. Lo peor que uno puede hacer es azuzar las diferencias, pero este Gobierno está especializado en azuzar las diferencias . Lo que ha hecho a través de ese tuit el señor Bellido es parte de un show político”, señaló Anderson en diálogo con Canal N.

En ese sentido, cuestionó al actual Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, Pedro Castillo, y señaló que este no tiene la capacidad de conversar ni de convencer.

“ Tenemos un Gobierno que no sabe conversar, que no sabe convencer, que lo único que está tratando de avasallar y eso no es tan fácil en estos días o en todo caso es muy costoso y el Perú , si se va por esa ruta, le va a costar muchísimo”, expresó.

Asimismo, deslizó que Castillo Terrones “aún no entiende que él es el presidente de la República” y “no es el rey del país”, en referencia a su última gira internacional a México y Estados Unidos para reunirse con autoridades de otros países.

“Él no puede estar solo para decir las cosas bonitas afuera, que no encuentra correspondencia aquí adentro. Definitivamente no es líder, no está dispuesto a liderar, no está dispuesto a convencer”, agregó.

Ayala reitera respeto al marco legal del Gobierno

El último lunes 27 de setiembre por la noche se reunieron los ministros de Estado en Palacio de Gobierno, tras haber sido citados por Guido Bellido. A su salida, el titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, afirmó que el Gobierno garantiza el respeto a la ley ante una eventual renegociación de los contratos de explotación y distribución del gas de Camisea.

“Estamos en un Estado de derecho. Justamente, es un Gobierno democrático, fue elegido democráticamente. Y como demócratas hay que respetar el marco legal”, sostuvo a la prensa tras la junta que duró dos horas y media.