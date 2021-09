Puno: Acción Popular evaluará denuncia contra congresista por intento de soborno

El congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, se encuentra envuelto en una polémica. El legislador fue grabado cuando intentaba sobornar al periodista de La República, Liubomir Fernández.

Al respecto, el vocero de Acción Popular, Carlos Cevallos, señaló a Radio Onda Azul que el partido convocó a una reunión de la bancada para este lunes 27 a fin de escuchar los alegatos de Flores Ancachi. Asimismo, que tras el diálogo se obtendrán una decisión y se emitirá un pronunciamiento público para informar sobre posibles sanciones o medidas.

Cevallos al ser consultado por el comportamiento de Flores Ancachi, decidió no pronunciarse. “Es un tema muy delicado, yo no puedo emitir una opinión personal”, resaltó.

De otro lado, indicó que en Acción Popular son frontales contra la corrupción y rechazó algunas las imputaciones en su contra sobre algún presunto pago a periodistas. “Yo no ofrezco almuerzos, a mí me invitan, creo” expresó el parlamentario.

Intento de soborno

El legislador por Puno de las filas de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, intentó sobornar al periodista de La República, Liubomir Fernández Fernández.

El congresista, en un apretón de manos, intentó entregar al periodista S/ 100 para que su colega de bancada Carlos Zevallos, ya no sea entrevistado por La República en su paso por Puno, sino él.

El hombre de prensa registró el instante con su celular y le recriminó dicha actitud al parlamentario. “Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero. (…) No lo he hecho antes. No lo he hecho nunca”, le increpó el comunicador.