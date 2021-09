Premier Bellido promete recibir a alcaldes de Arequipa

Mientras el primer ministro Guido Bellido desayunaba en una conocida picantería en Cayma, los alcaldes distritales de Arequipa, enterados de su presencia, convocaban a una reunión de emergencia en el Hemiciclo de la Municipalidad Provincial.

Su cita estaba pactada para el mediodía, pero Bellido los atendió pasada las 1.15 pm, tras recoger la queja de varios dirigentes de diferentes rubros y autoridades de provincias con quienes se reunió en el Teatro Municipal.

El alcalde provincial Omar Candia tomó la palabra en representación de sus colegas. El burgomaestre le insistió en su pedido de que un porcentaje de las regalías mineras que pagaron las empresas Cerro Verde y Buenaventura, sea designada a las autoridades locales para sacar adelante proyectos de inversión. También le solicitó una reunión con ministros.

Compromiso

En respuesta, Bellido ratificó que el próximo 13 de octubre los burgomaestres locales serán atendidos por cinco ministros en Palacio de Gobierno (Lima).

En la reunión participarán los titulares de: Vivienda, Geiner Alvarado; Transportes, Juan Silva; Agricultura, Víctor Maita; Educación, Juan Cadillo y Salud, Hernando Cevallos. La cita será a las 4.00 pm.

“Será una mesa de trabajo de 2 a 3 horas, específicamente técnico para analizar los proyectos y el financiamiento que van a recibir. Lo que se apruebe en esa reunión será publicado mediante decreto de urgencia”, señaló Bellido.

El premier se comprometió también a que en los próximos días el Ministerio de Economía transferirá 2 900 millones de soles a los cinco ministerios en mención, para que se financien los proyectos que piden los burgomaestres locales. Esta destinación de fondos fue anunciada días atrás mediante el decreto supremo N° 086.

También planteó que se realice un GORE Ejecutivo en Arequipa, y que conforme a la Ley de Regalías Mineras se analizará la distribución de recursos en las zonas de intervención de las empresas mineras.

Pedido

Wuilber Mendoza Aparicio, alcalde distrital de Socabaya y representante de los burgomaestres de la provincia, aprovechó la ocasión para pedirle que la transferencia del canon minero de 2020 se deposite en enero y no en julio o agosto, como ocurre actualmente.

“Como lo depositan en julio, ya no da más tiempo para ejecutar las obras y cuando llega diciembre los gobiernos locales no tienen capacidad de gasto, son incapaces de gastar porque solo han llegado al 50% y lo que al final dice la población es que los alcaldes no saben trabajar y devuelven el dinero al Estado. Por eso pedimos que el depósito sea en enero para poder tener tiempo de planificar los proyectos, teniendo en cuenta que el próximo año es nuestro último en el periodo y la población exige que cumplamos nuestras promesas”, señaló Mendoza.

En respuesta, Bellido pidió comprensión y paciencia. Señaló que hay funcionarios de gestiones anteriores que continúan laborando y que ello les impide destrabar proyectos.

Piden a Premier cumplir promesa de puertas abiertas

Los otros alcaldes presentes también se dirigieron a Bellido. El burgomaestre de Miraflores, Luis Aguirre, le pidió presupuesto para la construcción de una nueva infraestructura para el colegio Francisco Luna Pizarro. Se quejó que hasta en dos ocasiones se acercó a su despacho, pero no obtuvo respuesta. “Usted dice que podemos tocar las puertas de sus oficinas, lo hemos hecho, pero no hay suficiente eco de los ministros”.

El alcalde de Yanahuara, Anghelo Huerta, le pidió presupuesto para el proyecto de la torrentera El Chullo, que en temporada de lluvia genera problemas. En la cita también estuvieron presentes los alcaldes de Yura, Mariano Melgar y José Luis Bustamante y Rivero.