Juan Silva plantea cambios en TV Perú: “Nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño”

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, acusó al canal del Estado, TV Perú, de estar “golpeando” al Gobierno a través de sus diversos contenidos informativos, por lo que consideró como necesaria una serie de “cambios” en dicho medio de comunicación. Este pronunciamiento ha despertado alarmas en entidades que velan por la libertad de prensa.

“Ahora, canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño. También tenemos que hacer cambios ahí para que, de una vez por todas, el canal 7 eduque a las personas y llegue a los sectores más alejados de nuestra patria” , refirió el titular del MTC, quien participó en una audiencia pública descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso en el Cusco.

Dichas declaraciones se dieron cuando el ministro indicó que las municipalidades debían contar con la facilidad de ofrecer contenidos “educativos”, tanto en radio como en televisión abierta.

“El Perú tiene la gran fortaleza en lo que es radio y televisión porque cada municipio tiene un acceso reservado, pero no lo usa. Hay algunas municipalidades que lo intentaron hacer. (...) Voy a reunirme con las personas responsables y vamos a ver qué municipalidades tienen equipos y (a) los que no tienen, se buscará darles facilidades para que compren equipos de radio y televisión para que se masifique (...) municipios tenemos en todas partes (....) Para poder aperturar, el canal 7 debe llegar a todas las regiones y no llega ”, añadió.

IPYS alerta sobre pronunciamiento del MTC

Horas después de la actividad en la que participó Juan Silva, el Instituto Peruano de Prensa y Sociedad (IPYS) manifestó su preocupación, ya que consideró lo dicho por el funcionario como declaraciones amenazantes contra la libertad de prensa y la autonomía del canal del Estado.