Jorge Montoya sobre Guido Bellido: “Lo vamos a censurar si sigue con esa actitud”

Jorge Montoya, congresista y vocero de Renovación Popular, aseguró que el Parlamento procederá con la censura al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, si el presidente de la República, Pedro Castillo, no lo retira. Montoya también consideró que el anuncio del primer ministro de nacionalizar el gas de Camisea, a pesar de que el jefe de Estado ofreció estabilidad a los inversionistas extranjeros, es una afrenta a la investidura del mandatario.

“ Lo que ha hecho es enfrentarse con el presidente, parece que quisiera que lo boten. Si no lo hace el presidente, lo haremos nosotros , porque no puede trabajarse de esa manera. Hay una incongruencia en las acciones de Gobierno que generan un desgobierno finalmente. Dentro del gabinete no pueden haber posiciones extremas como las que existen”, expresó el portavoz de Renovación Popular a la prensa.

El legislador, que se reunió con el grupo de ultraderecha española VOX, señaló que las advertencias del titular de la PCM “deben ser cortadas de forma inmediata” y que el presidente Pedro Castillo “debe demostrar su autoridad”.

“(El mensaje de Bellido) es salirse de todos los cánones que están establecidos por este Gobierno, desde el inicio. Su plan de Gobierno presentado por el presidente el 28 de julio no involucraba la nacionalización de empresas, ni la expropiación de ellas . Lo último hablado por el presidente durante su gira en Estados Unidos tampoco dio ninguna intención de esa naturaleza, más bien dijo que no era comunista y están abiertas las puertas a los inversionistas”, agregó.

En ese sentido, Montoya precisó que la moción presentada por Patricia Chirinos para citar a Guido Bellido forma parte del proceso establecido en el reglamento del Congreso para plantear la censura contra el jefe del gabinete.

“ Es una invitación a que haga su descargo y seguramente no va a ser satisfactorio, y ahí continúa la censura . (...) El estado tiene todo el derecho de renegociar todos los contratos que tenga, eso es natural del derecho. Pero una renegociación producto de algo, del conocimiento de lo que dice ese contrato. (...) Nosotros no estamos en ese camino, no estamos de acuerdo con eso, por eso lo vamos a censurar si sigue en esa actitud ”, añadió.

Insiste con el fraude

Este lunes, Jorge Montoya fue elegido como presidente de la Comisión Investigadora de las Elecciones Generales 2021, pese a que el artículo 88 del Reglamento del Congreso dispone que “a fin de garantizar el debido proceso” se evitará que integren un grupo de trabajo “quienes hayan solicitado su constitución” .

Para el legislador de Renovación Popular, en los últimos comicios “todo ha sido mal manejado” y que, afirma, “no ha habido transparencia”, pese a que un informe de la Unión Europa aseveró que las elecciones “se llevaron a cabo con integridad”.