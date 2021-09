Ética aprueba denuncia contra congresista de AP que intentó sobornar a periodista de La República

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó la denuncia contra el congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, luego de un intento de soborno a un periodista del diario La República, en Puno. La demanda de oficio se aprobó por mayoría con 13 votos a favor y 1 abstención durante esta tarde.

Los hechos ocurrieron luego de que el legislador por Puno intentara alcanzarle la cantidad de S/ 100 al periodista de La República, Liubomir Fernández Fernández. El congresista estaba tratando de evitar que su colega de bancada Carlos Zevallos no fuese entrevistado por el medio periodístico durante su paso por la ciudad puneña.

Ante el obvio intento de soborno, el hombre de prensa registró el instante con su celular y le recriminó dicha actitud al parlamentario. “¿Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero? (…) No lo he hecho antes. No lo he hecho nunca”, le increpó el comunicador.