Guido Bellido: el 58% de la población desaprueba la gestión del primer ministro, según IEP

Más del 50% de peruanos desaprueba la gestión de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros del Gobierno del mandatario Pedro Castillo, según la última encuesta nacional que realizó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, investigación que se llevó a cabo entre el lunes 20 y jueves 23 de setiembre. Las medidas emprendidas por el primer ministro solo son aceptadas por el 33% de la ciudadanía.

De acuerdo con el sondeo de IEP, la percepción de la población frente a la administración de Bellido Ugarte varió mínimamente entre agosto y este mes. En ese sentido, la desaprobación se mantuvo en 58%, mientras que la anuencia subió de 32% a 33%.

Niveles de percepción de la ciudadanía sobre Guido Bellido. Foto: La República

El titular de la PCM es superado por miembros del gabinete ministerial como Hernando Cevallos (Salud), Pedro Francke (Economía y Finanzas) y Aníbal Torres (Justicia y Derechos Humanos) , quienes cuentan con 67%, 54% y 49% de respaldo de los peruanos, respectivamente.

PUEDES VER: Cinco congresistas bajo examen para posible investigación en Ética

“Más allá de una lectura entre lo radical versus lo moderado en el gabinete, parece que estamos en un escenario de solvencia versus mediocridad. Los tres ministros evaluados no han tenido tantos cuestionamientos como otros ”, precisó Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP, a La República.

Cuestionamientos a Guido Bellido

Desde que el presidente Pedro Castillo lo designó como primer ministro, Guido Bellido se vio envuelto en diversos cuestionamientos. Antes de ejercer como congresista, el actual titular de la PCM contaba con una investigación preliminar por presunta apología al terrorismo. Luego, la Fiscalía inició una segunda indagación al parlamentario de Perú Libre por presunto delito de terrorismo.

A finales de agosto, la legisladora de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, acusó a Bellido Ugarte de haberla agredido verbalmente con una expresión sexista durante la instalación de la Junta Preparatoria.

PUEDES VER: Desencuentros continúan en el gabinete Guido Bellido

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme. Y Bellido me dijo ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’ . Él me lo dijo directamente”, declaró Chirinos en una radioemisora local.

El caso ya se encuentra en la Comisión de Ética, grupo de trabajo que investigará y determinará las responsabilidades, así como las posibles sanciones contra Guido Bellido por una probable infracción al Código de Ética Parlamentaria.