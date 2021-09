Guido Bellido: “Bienvenida la inversión siempre y cuando signifique el desarrollo de la población”

El primer ministro Guido Bellido, durante su participación en el primer encuentro de Jóvenes del Bicentenario por una Nueva Constitución que se desarrolla en Arequipa, hizo un repaso por una serie de medidas que tiene previsto el Gobierno actual respecto a temas de inversión, agricultura, entre varios otros.

Destacó que es importante que el Gobierno y el pueblo estén unidos. “El gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones es el gobierno de ustedes, por ello no va a gobernar en función de lo que han tenido estos 200 años el poder”, indicó.

Es así que no pudo evitar hablar de los recursos estratégicos. Sostuvo que estos no pueden seguir en manos de privados y mencionó que el gas de Camisea tendrá que ser de los peruanos. “Vamos a dialogar con la empresa que hoy tiene en sus manos este recurso para renegociar las utilidades en beneficio del Estado peruano”, dijo firme.

Además, responsabilizó a los gobiernos pasados sobre las concesiones de diversos proyectos mineros y energéticos. “Vamos a empezar a andar firmes con pies de plomo, sin retroceder, con la población”, precisó.

Destacó que en el gobierno de Pedro Castillo se respetará a las poblaciones y a la consulta previa como herramienta para el desarrollo de diversos proyectos. “ Bienvenida cualquier inversión siempre y cuando esto signifique el desarrollo de la población , pero si hay una empresa minera operando en un distrito y el distrito no tiene carreteras asfaltadas, no tiene hospitales, no tiene colegios, agua y desagüe, ¿cómo se puede entender eso?”, cuestionó.

Asimismo, indicó que todos estos temas y falencias se tienen que conversar y poner sobre la mesa. “Mucha gente dice que tenemos voces altisonantes (en el Gobierno), no la tenemos. Somos gente pacífica, que no vamos a buscar confrontaciones, pero sí vamos a poner la autoridad que se requiere para resolver los problemas de nuestro país”, prosiguió.

Posteriormente, destacó la figura de Arequipa en temas de agricultura y habló de la soberanía alimentaria, en clara alusión al tema de Tía María, proyecto cuprífero que nuevamente cobró vigencia, luego que horas atrás el ministro de Economía, Pedro Francke, señaló que no es viable.

“Necesitamos soberanía alimentaria y para tenerla necesitamos agricultura”, aseveró.

Indicó que se requiere diversos acciones concretas. “Si no invertimos en agua, no vamos a tener agricultura”, aseveró tras señalar que es prioridad de este Gobierno los proyectos relacionados a la siembra de agua.

Y por ello, plantean la segunda reforma agraria. Según dijo, para esto necesitan garantizar agua, proyectos, fertilizantes, certificación de mercados y semillas, acompañamiento técnico y productivo.

Sobre Majes Siguas II

Durante su intervención, en las instalaciones del Teatro Municipal de Arequipa, indicó que proyectos de gran envergadura como Majes Siguas II tienen que ser para los peruanos.

Cuestionó que el proyecto prevea la adquisición de cientos de hectáreas por productor. Sostuvo que los peruanos no podrán acceder a estas tierras, por lo que propuso cambiar los mínimos de compra o de lo contrario “los peruanos de productores pasaremos a ser peones, para ser explotados y de ninguna manera este gobierno va a optar por este camino”, subrayó.