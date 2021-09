Cevallos: “No percibo fisuras o desencuentros en el gabinete, todo lo contrario”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que no existen fisuras o desencuentros en el gabinete ministerial, una postura contraria a la imagen que ha estado proyectando el Gobierno de Pedro Castillo. Para el titular de Salud, los ministros manejan un mensaje de coordinación.

“Yo no percibo que hubiera fisuras o un desencuentro en el gabinete, todo lo contrario, hay un mensaje permanente del presidente de que se coordine entre todos los miembros del gabinete y es lo que estamos haciendo: tratar de coordinar lo más que se pueda para intercambiar opiniones sobre distintos temas para lograr cada vez una mejor cohesión”, declaró para RPP.

Con referencia a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en respuesta al canciller Óscar Maúrtua y al vicecanciller Luis Enrique Chávez, Cevallos opinó que se trata solo de una “diferencia”.

“Es una diferencia que pudo haber tenido el premier en relación con algunas declaraciones del vicecanciller y que el canciller, tengo entendido, respaldó, pero mas allá de eso no ”, respondió.

La controversia con Bellido

La semana pasada, el premier lanzó un tuit en el que contradijo al vicecanciller del Perú, luego de que este anunciara que el Gobierno del Perú no reconoce a Nicolás Maduro como autoridad legítima en Venezuela. La publicación de Bellido invitaba tanto a Chávez como a Maúrtua, quien lo había respaldado, a salir de sus cargos respectivos si no les “gustaba” la reunión que Castillo pactó con Maduro.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del Gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas”, tuiteó Guido Bellido.