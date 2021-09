Boluarte invitará a Castillo a firmar declaración de Chapultepec, afirma director del CPP

Dina Boluarte, vicepresidenta del Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, se comprometió a invitar a Pedro Castillo, presidente de la República, a suscribir las declaraciones de Chapultepec y Salta, según informó este sábado 25 de setiembre Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP). Los mencionados documentos contienen una serie de principios para mantener y promover las libertades de expresión y de prensa a nivel nacional.

“El Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú hemos tenido una reunión con la vicepresidenta Dina Boluarte para poder estimular y proponer de nuevo al presidente de la República que firme las declaraciones de Chapultepec y Salta , que son dos decálogos fundamentales para la libertad de expresión de todos los peruanos”, declaró Rodrigo Salazar a canal N desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

En ese sentido, Salazar Zimmerman aseguró que Boluarte Zegarra se comprometió a dialogar con Castillo Terrones “hoy mismo para poder volverlo a invitar a que firme estas declaraciones en un acto público ”.

El director del CPP adelantó que la suscripción de los escritos que garantizan el respeto a la prensa también será solicitada al Congreso de la República. “Que el presidente Castillo firme y se comprometa con la libertad de expresión implica también que los otros poderes (del Estado) tengan que hacer lo mismo”, agregó.

Ataques a la prensa

Durante el encuentro con Dina Boluarte, Rodrigo Salazar manifestó su preocupación y rechazo a las agresiones físicas y verbales a periodistas por parte de miembros del Ejecutivo. El director ejecutivo del CPP también expresó su disconformidad con la iniciativa legislativa de Abel Reyes de Perú libre.