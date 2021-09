Partido Morado sobre resolución del ROP: “Es una vergüenza a la compresión lectora”

El personero legal del Partido Morado, Jarek Tello, criticó duramente al Registro de Organizaciones Políticas al afirmar que la resolución sobre la cancelación de inscripción de su agrupación “es una vergüenza a la comprensión lectora”. De acuerdo con Tello, no existe justificación para tomar esta decisión, ya que el partido logró pasar la valla electoral del 5%, aunque no pudo alcanzar cinco curules.

“La resolución del ROP es una vergüenza a la comprensión lectora, no existe ningún análisis jurídico ”, afirmó Tello para RPP.

“Para que toda la audiencia pueda entender, las reglas de cancelación tienen el mismo sentido que las reglas de fútbol. Para que un jugador salga expulsado de la cancha, no basta con una sola tarjeta amarilla, necesita dos tarjetas amarillas”, explicó.

En ese sentido, Tello manifestó que para que un partido pueda ser cancelado debe cumplir dos requisitos. Primero, no debe pasar la valla electoral y, segundo, no debe alcanzar cinco curules en el Congreso. En el caso del Partido Morado, sí logró pasar la valla, pero no obtuvo los curules .

“El Partido Morado ha superado la valla electoral con más de 5,4 % de votos válidos a nivel nacional; por tanto, no estamos inmersos en ninguna causal de cancelación. Tienen que darse las dos (causales), ambas, para que se dé el efecto cancelatorio”, refirió.

PUEDES VER: Movimientos Verde Unido y Primero Lambayeque son los únicos que participarían en elecciones de 2022

Apelación al JNE

El Partido Morado presentó hace una semana un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de revertir la decisión del ROP. Al respecto, Tello se mostró optimista; no obstante, señaló que la audiencia ha sido programada para una fecha que puede no ser favorable para algunos de los nuevos militantes.

“Hay una reforma política muy profunda que estableció. Para que un militante pueda ser candidato tiene que ser militante un año. La fecha máxima es el 3 de octubre del presente. (...) Si programas la audiencia el 4, posiblemente podríamos tener un resultado favorable, pero miles de militantes que quieren afiliarse al Partido Morado perderían la posibilidad de ser candidatos. Obviamente, esto es un agravio que podría ser irreversible”, dijo.