Guido Bellido niega cambios en ministerios: “No hay ninguna iniciativa en ese punto”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, negó que se esté preparando algún cambio dentro de la conformación del gabinete ministerial tras sus declaraciones ante lo dicho por el vicecanciller de la República, Luis Enrique Chávez, quien señaló que el Perú no reconocía oficialmente a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

“No, de ninguna manera, no hay ninguna iniciativa de ese tipo. Las posturas son serias (sobre el vicecanciller), no son un día una cosa y otro día otra. Nosotros reafirmamos nuestra postura de que quien lleva la política en el tema exterior es el presidente de la República, no un vicecanciller, y si un vicecanciller traspasa al Canciller, tienen que ordenarse las cosas ”, declaró ante la prensa.

En esa línea, a pesar de las discrepancias públicas con el vicecanciller, el titular de la PCM descartó que se esté dando algún tipo de fraccionamiento dentro del Gobierno de Pedro Castillo. Así lo refirió pese a que también, días atrás, exhortó al titular de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, a retirarse del cargo si a él o a su adjunto “no le gusta” la postura del Ejecutivo respecto al régimen venezolano.

A través de su cuenta de Twitter, Bellido se dirigió así a Maúrtua: “El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas. (...) Esa es la posición del Perú. Si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela”, señaló.

Hernando Cevallos: Pedro Castillo se reúne con quien cree conveniente

Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, se expresó también sobre la reciente reunión que el presidente Pedro Castillo tuvo con el mandatario de facto de Venezuela, Nicolás Maduro.

“ Yo creo que el presidente toma las decisiones de reunirse con quien cree conveniente. Y, efectivamente, hay un problema muy importante aquí con la migración de ciudadanos venezolanos, que debe tratarse. Nos guste o no, el régimen de Nicolás Maduro tiene muchísimo que ver con la solución de este problema , así que yo de ninguna manera cuestiono”, declaró para RPP.

“Al contrario, me parece bien que el presidente se siente con Nicolás Maduro para encontrar una solución, entre otras cosas, al tema de migraciones, que es muy grave”, añadió.