Édgar Tello sobre gastos de instalación: “Los 130 congresistas tienen derecho a esa remuneración”

El congresista de la bancada de Perú Libre, Édgar Tello, dio su descargo sobre la decisión de cobrar el dinero correspondiente a los gastos de instalación pensados para legisladores de otras regiones, pese a que este ya residía en el Callao antes de integrar el Parlamento. Para él, la crítica debería apuntar hacia los sueldos percibidos por funcionarios de otras entidades del Estado.

“ La norma de los gastos de instalación establece que los 130 congresistas tienen derecho a poder percibir esa remuneración . Es una legislación que no viene de ahora; viene ya de gobiernos anteriores y la diferencia es el uso que le dé cada congresista y el trabajo que realice”, declaró para Exitosa.

En esa línea, el legislador del partido oficialista refirió también que el cobro de los 15.600 soles en cuestión se justificarían por los gastos que vino haciendo en sus actividades anteriores a su nombramiento como congresista.

“El bajar a las bases, el bajar a asentamientos humanos, demanda también gastos y acá, lo que se tiene que atacar en ese sentido, es que hay funcionarios de diferentes instituciones, que ya han sacado en programas (de prensa) que el chofer, que los funcionarios ganan 25.000 o 30.000 soles; otros funcionarios en Petroperú ganan 58.000 soles; en el Poder Judicial, 50.000 ″, agregó.

Luego, Édgar Tello puso como ejemplo el caso de Suecia, en el que los profesores (profesión que él ostenta) ganan un sueldo equivalente al de un congresista de dicho país.

“Entonces, eso tiene que regularse y tiene que cambiarse, porque la población lo ve al congresista cuando vemos a otros funcionarios que ganan más que el presidente de la República. Y se ha hecho la comparación: el congresista debe ganar como un maestro, comparando la realidad de Suecia. Primero habría que liberar al maestro, que gane 5.000 dólares en el Perú ”.

Asimismo, indicó que el dinero de los gastos de representación compensarían el dinero invertido durante sus años como sindicalista en los que, según comentó, tuvo que “chocar con el bolsillo” de su familia.

“El problema no va por los congresistas; va por ver el bosque y no solamente el árbol. Aparte, la norma no diferencia si es de Lima o del Callao (...) Yo he sido dirigente sindical en mi trayectoria de más de 20 años y siempre he bajado con el autosostenimiento, incluso chocando con el bolsillo familiar , en las diferentes bases como en los diferentes distritos y regiones (...) ¿Qué congresistas están trabajando visitando los sindicatos, los asentamientos humanos, las organizaciones populares... Ahí tienen que marcar la diferencia”.

Congresistas pueden decidir no cobrar el beneficio

Luego de que el parlamentario Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, señalara que “no se puede declinar a cobrar algo que ya está establecido”, en referencia a los gastos de instalación, esta afirmación fue desmentida por Verificador, la unidad de fact-checking y debunking de La República.

Dicho beneficio, en realidad, solo es entregado a los congresistas que lo solicitan, según lo indica el artículo 22, inciso J, del Reglamento del Congreso. Es con esa base normativa que la Mesa Directiva del Legislativo autoriza, mediante acuerdos tomados al inicio de cada periodo parlamentario, a la Dirección General de Administración abonar a los congresistas proclamados los gastos de instalación, que son equivalentes a una remuneración mensual (S/ 15.600).