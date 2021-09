Comisión de Ética revisará casos de Bellido, Valer y Flores este lunes 27

La Comisión de Ética del Congreso de la República revisará este lunes 27 de setiembre a las 5.00 p. m. las denuncias de oficio contra Guido Bellido, parlamentario de Perú Libre y actual titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); Héctor Valer, de la bancada Somos Perú-Partido Morado; y Jorge Flores, de Acción Popular. Los tres legisladores habrían infringido el Código de Ética Parlamentaria.

Bellido Ugarte es investigado por el mencionado grupo de trabajo luego de que la congresista y tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, lo acusara de haberla agredido con una frase sexista durante la instalación de la Junta Preparatoria.

“Por favor, quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre, tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme. Y Bellido me dijo: ‘Qué te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije: ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda; y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’ . Él me lo dijo directamente”, relató Chirinos a RPP.

Guido Bellido

El parlamentario de Perú Libre, quien es investigado por la Fiscalía por apología al terrorismo, envió una carta a la integrante de la Mesa Directiva el 6 de setiembre para exigir que se rectifique sobre la agresión verbal sexista que denunció en su contra. No obstante, el lunes 13, durante su presentación en la Comisión de Mujer, Guido Bellido señaló que desiste “públicamente de cualquier acción legal frente a este tema que se ha planteado en la (referida) carta notarial”.

Frase machista de Héctor Valer

De igual manera, la Comisión de Ética revisará la frase machista que utilizó Héctor Valer contra José Ventura, luego de que este último exigiera respeto para la presidenta de dicho grupo de trabajo, Vivian Olivos.

“Debemos llamar la atención al congresista que hace uso de la palabra, merecemos respeto, mejor aún si se trata de una dama que conduce la comisión”, dijo Ventura.

Ante esta exhortación, Valer, quien fue expulsado de la bancada de Renovación Popular antes de iniciar funciones, respondió: “Todos merecemos respeto. El caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga falda, entonces (sic)”.

Héctor Valer

Intento de soborno de Jorge Flores

Finalmente, el grupo de trabajo que preside la acciopopulista Karol Paredes debatirá la situación del también militante de Acción Popular Jorge Flores, quien el jueves último, en el ejercicio de sus funciones en semana de representación, intentó sobornar al periodista de La República Liubomir Fernández.