Puno: periodista de La República denuncia que congresista intentó sobornarlo

El congresista por Puno de las filas de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, fue protagonista de un penoso incidente con el periodista de esta casa editora, Liubomir Fernández Fernández. Intentó entregarle S/ 100 a cambio de futuras coberturas periodísticas .

Fernández reaccionó indignado con la proposición. Ante el intento de soborno, el hombre de prensa se defendió con su smartphone y grabó parte de las escenas. Luego le increpó al parlamentario por el ofrecimiento. Este intentó enmendar su error sosteniendo que era para un almuerzo.

Los hechos ocurrieron el último jueves 23. Los cinco congresistas de Puno convocaron a una conferencia de prensa para informar sobre su labor congresal.

El encuentro con los medios de comunicación regionales se produjo en el auditorio del municipio de Puno. Estuvieron presentes Carlos Zeballos Madariaga, Oscar Zea Choquechambi, Wilson Rusbel Quispe Mamani, Flavio Cruz Mamani y el citado Jorge Luis Flores Ancachi.

En la conferencia, el periodista cuestionó a los parlamentarios de no haberse interesado por las denuncias contra empresas chinas agrupadas en el Consorcio Vial Sur Perú. Estas subcontrataron a proveedores regionales para ejecutar obras viales y se marcharon sin pagar sus obligaciones. Varias empresas que hicieron el servicio quedaron endeudadas.

Fernández hizo la precisión que solo Carlos Zevallos tomó interés en el caso y criticó a los demás legisladores por su inacción.

“Entrevístame”

Luego entró en escena el congresista Flores que entregó al periodista de La República un expediente sobre las anomalías en torno a la licitación del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Fernández hizo copia del file y lo devolvió al parlamentario de Acción de Popular pero fuera del local. Lo hizo en la plaza de armas. Ahí se produjo el incidente. “Jorge Luis Flores, me reclamó por qué en la conferencia destaqué el rol de Zevallos. Según él no solo debería entrevistar a Zevallos, también a él”.

El tono del diálogo fue cordial. El periodista asintió la sugerencia e intercambiaron números de teléfonos. El parlamentario pretendió despedirse con un apretón de manos. “Ahí quiso entregarme el dinero que rechacé tajantemente y grabé de inmediato lo que estaba ocurriendo.

Este medio divulgó en sus plataformas virtuales un video donde el parlamentario admite su error ante los reclamos del periodista . “Solo pedirte para cualquier problema que haya más adelante (…) que no solamente llames a Carlos Zevallos, sino llámame a mí también. Te dejo mi número [celular]”, reitera en el registro el congresista.

Flores estaba rodeado de sus colaboradores. Fernández le increpó y le dijo que su actitud lo ofendía.

El parlamentario aceptó su error y pidió excusas. “Discúlpame, discúlpame”. Intentó decir que el dinero era para un almuerzo.

Le increpé diciendo: “¿Yo te he pedido (almuerzo)?, “¿Yo te he pedido?”, Flores Ancachi, me respondió: “No, discúlpame”.

En la cancha de Ética

El abogado Miguel Pino, consideró que este caso debería analizarlo la comisión de Ética y ameritaría una sanción. “Eso es el colmo. Esto merece una sanción y el Congreso no pueden desentenderse”, dijo. Según Pino, Jorge Luis Flores Ancachi, habría incurrido en el delito de concusión, el cual se configura cuando un funcionario o servidor público que, abusando (dolosamente) de su calidad o de sus funciones, constriñe o induce a alguien a dar o a prometer indebidamente, a él o a un tercero, dinero u otra utilidad económica.

“Al margen de la sanción política corresponde una sanción penal. Y el Ministerio Púbico debe actuar en el acto”, dijo.