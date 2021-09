Pedro Castillo: Al corrupto se le dice corrupto, no podemos taparlo con un dedo

El presidente de la República, Pedro Castillo, no dudó en mandar un mensaje a los funcionarios involucrados en actos de corrupción, en el cierre del 15 GORE Ejecutivo, celebrado en la ciudad de Iquitos (Loreto). Según dijo el mandatario: “ Al corrupto se le dice corrupto, no podemos taparlo con un dedo ”. Dichas declaraciones las vertió en compañía de la vicepresidenta, Dina Boluarte, y del primer ministro, Guido Bellido, cuando hacía un llamado a las autoridades a trabajar de forma articulada para el desarrollo del país.

En el detalle, Castillo argumentó que los funcionarios involucrados en actos de corrupción deben ser castigados por apropiarse del dinero del Estado. De esta manera, mencionó que para hacer realidad el cambio del país, los gobernadores y alcaldes deben despojarse de las actitudes políticas personales para su propio interés.

“Hay que decirlo con nombre propio, si encontramos a un ladrón, no podemos tapar con un dedo. El ladrón se llama ladrón y el corrupto se llama corrupto y hay que sancionarlo (…) No podemos darle ni un paso, ni un centímetro, no podemos darle tregua a gente que saca un dinero del Estado que sirve para el pueblo, llegue a su bolsillo (…) Llamo a la más amplia unidad, hagamos el esfuerzo de despojarnos de toda actitud política, personal o algún interés de grupo porque hay enemigos comunes como el hambre, la miseria y la anemia”, dijo Castillo.

En ese panorama, indicó que es necesario la descentralización del país a fin de que los pueblos, centros poblados, distritos y provincias tengan el respaldo del Estado. Según mencionó: “Mi misión es hacer que se ejecute lo conversado entre el Gabinete y los gobernadores regionales (…) Me ratifico en que este es el gobierno de las provincias y las regiones”.

Clausura del GORE Ejecutivo

El presidente de la República, Pedro Castillo, clausuró el 15 GORE Ejecutivo celebrado en la ciudad de Iquitos, como parte de la política de descentralización que lleva a cabo el Gobierno para impulsar un trabajo articulado con las regiones. Horas antes, el jefe de Estado participó del Día de las Fuerzas Armadas.