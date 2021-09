Ministro Cevallos sobre discrepancias en el gabinete: No todos piensan igual, pero hay diálogo

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, habló sobre la confrontación que hubo entre el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el vicecanciller, Luis Enrique Chávez, con respecto a la postura de Perú sobre Venezuela. Ante ello, Cevallos consideró que no existe una gran diferencia entre los miembros del gabinete y que a pesar de que no todos piensan igual, se prioriza el diálogo y el intercambio de ideas.

“Yo podría darle un abrazo a cada uno de los miembros del gabinete. No siento que haya una enorme diferencia, por supuesto que todo el mundo no piensa igual en todas las cosas, pero creo que hay un diálogo, un intercambio de opiniones, que por lo menos desde mi cartera alentamos de que sea así”, afirmó el ministro para Canal N.

Asimismo, Cevallos señaló que todas las carteras del gabinete ministerial van en la misma dirección; de lo contrario, no habrían interacciones como las que existen con el Ministerio de Economía.

“ Yo creo que sí, sino veamos el respaldo que tenemos del Ministerio de Economía para el sector salud. Tengo resuelto el tema COVID-19, el incremento para los trabajadores de Salud y voy a seguir insistiendo al Ministerio de Economía y Finanzas, porque tenemos mucho, pero muchos problemas en el sector salud que deben ser resueltos de manera rápida”, agregó.

Finalmente, el ministro de Salud precisó que se enteró posteriormente del encuentro entre el presidente de la República, Pedro Castillo, y Nicolás Maduro. Al respecto puntualizó que los temas que trataron estuvieron enfocados en la migración de ciudadanos venezolanos al Perú.

“No, yo me sumé a la delegación cuando llegaban a Estados Unidos. Lo supe después. Sé que trataron el tema migratorio, que es un gran problema que tenemos en el país ”, culminó.

Hernando Cevallos: “La opinión del vicecanciller fue absolutamente inadecuada”

El pasado jueves 23, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez, son “absolutamente inadecuadas”, luego de que manifestara que el “el Perú ha señalado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay ninguna autoridad” que se pueda considerar “legítima”. Asimismo, consideró que “no es oportuno” este pronunciamiento luego de que el presidente Pedro Castillo tuviera una reunión con el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, en su viaje a México.