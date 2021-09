Vargas Llosa: AMLO dijo que el triunfo de Pedro Castillo era mi derrota, lo que es verdad

El novelista Mario Vargas Llosa volvió a referirse a las últimas elecciones presidenciales en el Perú, que dieron como ganador a Pedro Castillo. El escritor sostuvo que la victoria del profesor chotano significó un fracaso personal suyo. Estas declaraciones sucedieron cuando comentaba sobre la gestión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“(AMLO) me ha atacado varias veces. Ha dicho que el triunfo de Castillo era mi derrota, lo que desgraciadamente es verdad. Yo creo que el triunfo de Castillo en el Perú es un desastre para mi país”, aseguró el nobel peruano español en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para Latinus.

Durante la segunda vuelta de la campaña electoral, Vargas Llosa criticó al ahora presidente peruano. “Tengo la impresión de que Castillo es una persona bien intencionada, pero está profundamente equivocado sobre cuestiones sustanciales como, por ejemplo, las inversiones extranjeras”, dijo el 24 de abril. A fines de mayo, aseguró creer en Keiko Fujimori, por lo cual invocó a votar por el partido naranja.

Sin pruebas, MVLL insiste en que hubo fraude

El autor de Conversación en la catedral insistió en la teoría del fraude durante los últimos comicios, pero sin mencionar pruebas contundentes. “Yo tengo la impresión de que las elecciones fueron adulteradas. Uno vota con lo que existe y yo voté por el mal menor, que representaba Keiko Fujimori. En fin, ha ganado Castillo y los estragos han comenzado ya en el Perú”, indicó Vargas Llosa en consonancia con la postura del fujimorismo.

Una semana después de la votación, el 13 de junio, el nobel de Literatura sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no brindó “ninguna explicación” sobre la decisión de dejar sin efecto la ampliación del plazo para presentar solicitudes de nulidad de voto. Perú Check demostró que esta afirmación era falsa.

MVLL: Siempre he pensado que AMLO es un populista

Durante la entrevista, el escritor se refirió a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien planteó a la monarquía española ofrecer disculpas por la manera abusiva en que los pueblos indígenas de su país fueron reprimidos durante la conquista. Según Mario Vargas Llosa, este pedido es “absurdo”. En junio, el mandatario tildó de “retrógrado” al novelista por su visión del Perú.

“Siempre he pensado que (López Obrador) es un populista. Lo dije cuando él era candidato y creo que ha demostrado que es un populista. No me diga que no es cómico, absurdo, a estas alturas pedirle a España que pague los costos de lo que fue la conquista de México. Es algo completamente disparatado. No tiene pies ni cabeza”, sentenció Vargas Llosa.