Alva sobre solicitudes de expresidentes a pensión: “Cualquier pedido será derivado a asesoría jurídica”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se pronunció respecto a las solicitudes de pensión vitalicia por parte de Francisco Sagasti y Manuel Merino de Lama, en su condición de expresidentes del Perú. Además, de la intención que hizo pública el también exmandatario Martín Vizcarra para obtener este beneficio con el mismo trámite en el Parlamento.

En ese sentido, la titular del Legislativo explicó que todos los pedidos que lleguen a la institución serán enviados a la oficina de asesoría jurídica con el propósito de que ellos analicen si a los ex jefes de Estado les corresponde obtener la pensión de por vida por haber ocupado el cargo.

“ Cualquier pedido que llegue al Congreso será derivado a la oficina de asesoría jurídica, que serán los que tendrán que dar la opinión final . Eso no llega a presidencia, llega por la titularidad por ser yo la presidenta del Congreso, pero eso va Oficialía Mayor, quien deriva a la oficina de asesoría jurídica y eso se verá ahí”, señaló Alva Prieto en diálogo con TV Perú.

Respecto a la relación del Parlamento con el Ejecutivo, la también congresista de la bancada de Acción Popular recordó que desde que iniciaron sus funciones el último 23 de julio indicaron que tendrían total apertura y que trabajarían con “con diálogos y consensos por el bien del país”.

“Si somos 130 congresistas que hemos sido escogidos por el pueblo, tenemos que trabajar por el pueblo y con más razón con el Ejecutivo y he dicho varias veces que no queremos que se repita lo que ha pasado los último cinco años, que al final los únicos que se han visto perjudicados han sido los ciudadanos. Vamos a hacer una oposición constructiva y fiscalizadora, como corresponde a un congresista de la República ”, agregó.

Sobre propuesta para cremar a Fujimori y Montesinos

Respecto a la supuesta iniciativa legislativa de su bancada para cremar los restos del exdictador Alberto Fujimori y su exasesor Vladimir Montesino cuando fallezcan, María del Carmen Alva aseguró no tener conocimiento de esta.