Lucas Ghersi: “El cambio total de la Constitución abre la puerta al poder absoluto”

El abogado Lucas Ghersi explica en esta entrevista los riesgos de que, según él, se concrete una asamblea constituyente para una nueva Carta Magna, tal como lo propone el partido Perú Libre.

¿Por qué considera peligrosa la propuesta de una asamblea constituyente?

Porque por definición busca generar el poder absoluto. Cuando el Congreso cambia la Constitución siguiendo las reglas establecidas, lo que ocurre es que hay un límite a lo que el Congreso puede hacer. El Congreso no puede menoscabar los derechos parlamentarios o la libertad de prensa. Y si ello ocurriera, el Tribunal Constitucional lo declararía inconstitucional. La asamblea constituyente, en cambio, tiene un poder total.

¿De qué manera?

Podría decir que esa sentencia del TC no me gusta o esa ley no me gusta, y dejarla sin efecto. Todo eso ha ocurrido en Ecuador y en Venezuela.

Es decir, usted no solamente está en contra de esta propuesta porque sea exclusiva de la izquierda, ¿no?

Independiente de cuál sea el partido, la asamblea constituyente tiene un poder absoluto. No se trata de estar en contra del poder absoluto de uno u otro grupo. Se trata de estar en contra del poder absoluto en general. Hay un tema adicional y que es muy preocupante: la propuesta de Perú Libre no solo implica dar poder absoluto, sino también crear un organismo antidemocrático.

Ghersi asegura que el plan de Perú Libre es instaurar el poder absoluto. Foto: difusión

¿Cómo así?

Porque la propuesta de Perú Libre dice que se va a escoger con el voto de la gente al 60% de los constituyentes. ¿Y el otro 40% cómo sería electo? Sería electo básicamente por organizaciones de la sociedad civil de manera indirecta. Como el Perú es un país complejo, inevitablemente habrá un criterio de selección. No pueden estar todas. Por ejemplo, los ronderos sí van, pero los pescadores no. Entonces, se presta a la selectividad. Es un mecanismo corporativista.

¿Estaría en contra de la constituyente si la promoviera un partido de derecha?

Sí, por supuesto. La posición que yo tengo es de principio, no de oportunidad. Nosotros estamos en contra del caudillo. El cambio total (de la Constitución) abre la puerta al poder absoluto. La Constitución requiere un montón de cambios, pero sin poder absoluto.

Perú Libre plantea cambiar la Constitución precisamente por el tema del modelo económico. ¿Usted está a favor de cambiar ello, pero sin cambiar la Constitución?

Podría discutirse. Yo creo en el modelo basado en el libre mercado. No creo en el estatismo, porque el estatismo permite a las empresas captar el Estado para sacar normas anticompetitivas.

En la izquierda dicen que no se puede tener una Constitución nacida de un autogolpe, ¿qué piensa al respecto?