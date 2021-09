García Belaúnde pide sancionar a congresista de AP por intentar sobornar a periodista de La República

El exparlamentario Víctor Andrés García Belaúnde condenó el accionar del congresista de Acción Popular Jorge Luis Flores Ancachi, quien intentó sobornar al periodista de La República Liubomir Fernández Fernández ofreciéndole 100 soles para ser entrevistado en lugar de su colega de bancada Carlos Zeballos. García Belaunde refirió que este tipo de sucesos deben ser sancionados y pidió la intervención de la Comisión de Ética del Parlamento.

“Lamentablemente, en Acción Popular podremos elegir al comité de disciplina recién este sábado para que tome cartas en el asunto. Como es un tema de un parlamentario, no solo debe intervenir el partido, sino que también debe intervenir la Comisión de Ética del Congreso porque es una conducta funcional, que debe ser sancionada, por su puesto que sí”, dijo el también excongresista para Exitosa.

Asimismo, García Belaunde comentó sentirse indignado ante el comportamiento del parlamentario accionpopulista, ya que consideró que se trata de un hecho que va en contra de la ética. Además, advirtió que Flores Ancachi podría ser suspendido de su bancada “hasta que resuelva su problema” e incluso denunciado constitucionalmente.

“Estoy muy triste e indignado, estas cosas me sacan de quicio. Esto demuestra la pobreza moral de la persona que hace esto ”, enfatizó.

Congresista Flores Ancachi intentó sobornar a periodista de La República

El congresista por Puno de las filas de Acción Popular Jorge Luis Flores Ancachi intentó sobornar al periodista de La República Liubomir Fernández Fernández. El legislador, en un apretón de manos, intentó pasar al periodista S/ 100 para que su colega de bancada Carlos Zeballos ya no sea entrevistado por La República en su paso por Puno, sino él. El hombre de prensa grabó la escena con su celular y le increpó dicha actitud al legislador. “¿Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero? (…) No lo he hecho antes. No lo he hecho nunca”, le increpó el comunicador.

Los cinco parlamentarios por Puno aprovecharon su semana de representación para brindar una conferencia de prensa en dicha región sobre su labor congresal. Estuvieron presentes Carlos Zeballos Madariaga, Oscar Zea Choquechambi, Wilson Rusbel Quispe Mamani, Flavio Cruz Mamani y Jorge Luis Flores Ancachi.